Ödemiş Belediyesi çalışan anneler için gündüz bakım evi açtı

Ödemiş Belediyesi, çalışan kadınların çocuk bakımına destek olmak amacıyla gündüz bakım evlerinin ilkini Üç Eylül Mahallesi Kantarcı Sokak'ta Cumhuriyet Bayramı'nda açtı. Bakımevinin yenisi de yolda.

Ödemiş Belediyesi 36-72 ay arası çocukların gündüzleri yararlanacağı bakımevini Üç Eylül Mahallesi Kantarcı Sokak'ta törenle hizmete açtı. İlkokul yaş grubundan itibaren çocukların derslerine destek amacıyla "Çocuk Kulübü" de yer alan gündüz bakım evinin açılışına Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüsnü Korkmaz, Üç Eylül Mahallesi Muhtarı Bekir Uşaklı, belediye meclisi üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve mahalle halkı katıldı. Ödemiş Belediye Bandosu'nun sunduğu dinleti ile renklenen açılışta Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Mehmet Eriş, yerel seçimler öncesi Ödemişlilere verdikleri sözlerden birini yerine getirdiklerini vurguladı.

Gönül rahatlığıyla

Seçim günlerinde meydanlarda verdikleri sözleri tuttuklarını söyleyen Başkan Eriş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Seçim döneminde çalışan annelerimizin çocuk bakımına destek vereceğimizi söylemiştik. Günümüzün ekonomik koşullarında aile ekonomisine katkı sunmak için çalışan annelerimizin işlerine rahatlıkla gidebileceği bir ortamı yaratmak adına ilk bakım evini Üç Eylül Mahallemizde Kantarcı'da açtık. 36-72 ay aralığındaki çocuklarımız burada gündüzleri bir aile sıcaklığıyla konuk edilecek. Annelerimiz de çocuklarını gönül rahatlığıyla bize bırakabilecekler. Ayrıca 7 yaşından itibaren yani ilkokula başladıktan sonraki dönem için de burada bir de Çocuk Kulübümüz var. Çocuklarımız yine burada öğretmenleri ile birlikte sakin bir ortamda derslerine çalışabilecekler. Derslerindeki başarıya böyle de bir katkımızın olmasını istiyoruz. Hep söylüyoruz, Ödemiş bizim evimiz hepimiz büyük bir aileyiz."

Başkan Eriş'in konuşmasının ardından davetlilerle birlikte açılış kurdelesi kesilerek, bakım evinin çocukların hayal güçlerine hitap edecek şekilde tasarlanan odaları gezildi.

Umurbey'de de açılacak

Yaklaşık 300 metrekare kapalı alana sahip Üç Eylül Mahallesi Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kulübü, 60 kişilik kapasitesiyle ücretsiz olarak hizmet verecek. Umurbey Mahallesi'nde Ödemiş Belediyesi'ne ait Serpil Yanbastı Çocuk Bakım Evi'nin de faal hale gelmesi için son hazırlıklar yapılıyor.