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Ödemiş Belediyesi'nden çağrı: İhtiyacınız olmayanı paylaşın

Ödemiş Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki “Gönüllü Yaşam Sevinci” birimi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hayırseverlerin bağışlarını bekliyor

Ödemiş Belediyesi'nden çağrı: İhtiyacınız olmayanı paylaşın
26 Ocak 2021 Salı 13:48

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte pandemi günlerinde Ödemişli ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Ödemiş Belediyesi, son günlerde mobilya ve ev eşyası konusunda yardım taleplerinin fazla oluşu nedeniyle Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki “Gönüllü Yaşam Sevinci” birimine Ödemişlilerin katkılarını bekliyor.  

“Sizin için fazla olan başka birinin ihtiyacı olabilir” anlayışıyla giysiden ayakkabıya, fırından bulaşık makinesine, koltuk takımından halı ve yorgana dek bağışları kabul eden Ödemiş Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bağışlanan eşya ve diğer ürünlerin kontrollerini yapıp, bakımlarını gerçekleştirdikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Belediye sınırları içinde ikamet eden ve sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan vatandaşlara gıda, yakacak, giyecek, temizlik, eğitim malzemesi ve kırtasiye, ev eşyası, beyaz eşya, mutfak eşyası, mobilya, elektronik, oyuncak, ilaç, tıbbi araç-gereç ile iyileştirme amaçlı protez araç-gereçleri gibi yardımlarda bulunan Ödemiş Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne son dönemde özellikle mobilya ile ilgili yoğun talepler gelirken bu taleplerin karşılanabilmesi için Ödemişli hayırseverlerin katkıları büyük önem taşıyor.

Bir telefon kadar yakın

Hayırseverler ihtiyaç fazlası her türlü ev eşyası ya da malzemelerini Gönüllü Yaşam Sevinci birimine getirip bağışlayabildikleri gibi hayırseverlerin 0 232 544 20 30 numaralı telefondan yetkilere bildirmesi durumunda yardım malzemeleri ekipler tarafından evden alınabiliyor. Eski otogarda bulunan Ödemiş Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ofisinde de yardım talebi ve bağışlarla ilgili başvuru işlemleri gerçekleştiriliyor.

Etiketler; #izmir #Ödemiş Belediyesi
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