Ödemiş Belediyesi'nden personele eğitim

Ödemiş Belediyesi'nin çalışanlarının eğitimine ya da kişisel gelişimine katkı sağlayacak seminer çalışmaları kapsamında Dr. Taylan Ulaş Evcimen proje yönetimiyle ilgili çalışması düzenledi.

Çalışanlarının eğitimine veya kişisel gelişimine katkı sağlayıp halka verilen hizmetin kalitesini artırmak adına eğitim çalışmaları gerçekleştiren Ödemiş Belediyesi, bu kez proje yönetimiyle ilgili 16 saatlik eğitim programı düzenledi. Lisans, Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan, ulusal ve uluslararası pek çok projede proje müdürlüğü ve tasarım koordinatörlüğü görevlerini yerine getiren Dr. Taylan Ulaş Evcimen tarafından belediye çalışanları için Belediye Kültür Merkezi'nde seminer düzenlendi. Proje yönetimine dair genel bilgilerle başlayan eğitimde, proje programı (zaman çizelgesi) oluşturma, iş programı ile proje maliyetlerini ilişkilendirme, proje ilerlemesini ölçme ve kazanılmış değer yöntemi konularında belediye çalışanları bilgilendirildi. 16 saatlik eğitim çalışmasında, Dr. Taylan Ulaş Evcimen, gerçek hayattan örnekler ve örnek uygulamalarla pekiştirilen sunum eşliğinde belediye çalışanlarının sorularını yanıtlandırdı.