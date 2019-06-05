Ödemiş Belediyesi’nde bayramlaşma

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Park Kafe’de düzenlenen bayramlaşmada vatandaşlarla bir araya geldi.

Ödemiş Belediyesi’nde bayramlaşma
05 Haziran 2019 Çarşamba 11:59

İlçe Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, belediye personeli, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Gelen konuklarla tek tek ilgilenen ve sohbet eden Başkan Mehmet Eriş; “Bayramlar; birlik ve beraberliğimizin simgesi, toplumumuzu kaynaştıran, hoşgörü ve kardeşliğimizin artmasını sağlayan önemli dayanışma ve paylaşma, aynı zamanda coşku  günleridir. Bugün Ödemiş olarak bizlerde bir kavuşma yaşıyoruz. Küskünlüklerin, dargınlıkların geri bırakıldığı bir bayramın heyecanı ve mutluluğunu  hep birlikte yaşıyoruz. Ödemiş bizim evimiz ve biz her zaman birarada olan büyük aileyiz” dedi. 

Önceki Haber
Finali 200 milyonu aşkın seyirci izledi
Sonraki Haber
Bergama’da Ramazan Bayramı kutlaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.