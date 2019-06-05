Ödemiş Belediyesi’nde bayramlaşma

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Park Kafe’de düzenlenen bayramlaşmada vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, belediye personeli, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gelen konuklarla tek tek ilgilenen ve sohbet eden Başkan Mehmet Eriş; “Bayramlar; birlik ve beraberliğimizin simgesi, toplumumuzu kaynaştıran, hoşgörü ve kardeşliğimizin artmasını sağlayan önemli dayanışma ve paylaşma, aynı zamanda coşku günleridir. Bugün Ödemiş olarak bizlerde bir kavuşma yaşıyoruz. Küskünlüklerin, dargınlıkların geri bırakıldığı bir bayramın heyecanı ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ödemiş bizim evimiz ve biz her zaman birarada olan büyük aileyiz” dedi.