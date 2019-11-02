Ödemiş'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Ödemiş'de bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. 

Ödemiş'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
02 Kasım 2019 Cumartesi 15:59

Alınan bilgiye göre, Türkmen Mahallesi Ordu Caddesi'nde Hüseyin Aydın (26) ile arkadaşı O.D (23), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 ayrı yerinden bıçak darbesi alan Aydın, ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri zanlı O.D'yi gözaltına aldı.


Kaynak: AA
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