Ödemiş Devlet Hastanesinin yeni üniteleri hizmete girdi

Ödemiş Devlet Hastanesinde böbrek taşı kırma, görme alanı ve göz tomografi üniteleri törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Anıl Esen de katıldı. İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, Ödemiş Devlet Hastanesinin bölgenin ihtiyacını karşılayan önemli merkezlerinden birisi olduğunu dile getirdi. Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Koçak, hastanelerinin birçok açıdan 2 yıllık sürede büyük mesafe kat ettiğini söyledi.