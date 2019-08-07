Ödemiş'te 10 kesim yeri belirlendi

Ödemiş'te Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışı ve kesim yerleri belli oldu. Kurban satışı sadece Hayvan Pazarı'nda yapılırken, kurban kesimi için 10 farklı nokta belirlendi.

Ödemiş'te 10 kesim yeri belirlendi
07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:04

Ödemiş Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdürürken, kurban kesimi için belirlenen bölgeleri açıkladı. Hizmet alanı oldukça geniş olan ilçede 10 ayrı noktasında kurban kesim yeri belirlendi. Buna göre vatandaşlar; İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Et Entegre Tesisi, Ödemiş  Belediyesi  Hayvan Satış yeri (Hayvan pazarı), Kasap Hali Kurban kesim yeri, Müftülük Sitesi Kurban Kesim yeri, Birgi Mahallesi İmam-ı Birgivi Kurban kesim yeri, Bozdağ Mahallesi Otoparkı Kurban kesim yeri, Bademli Mahallesi Mezbahanesi  Kurban kesim yeri, Ovakent Mahallesi Kapalı Pazar yeri Kurban kesim yeri, Ovakent Mahallesi Mezbahanesi Kurban kesim yeri, Gölcük Mahallesi Belediye Hizmet Biriminde kesim yapabilecek.

Önceki Haber
Karşıyaka'da pazar yerlerinde kurban kesimi yapılabilecek
Sonraki Haber
Muhittin Selvitopu: Devletin 5 kuruşu bile bana emanet
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.