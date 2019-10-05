Ödemiş'te 19 kilometrelik tasarruf!

Ödemiş’te Bozdağ zirvesi eteklerinde yer alan Kemer ve civarındaki mahalleler doğrudan Bozdağ-Salihli karayoluna bağlanacak. Kestane ve ceviz gibi ürünlerin üretim merkezi olan bölgede üreticiler Salihli karayoluna ulaşmak için Birgi üzerinden 24 kilometre mesafe kat ederken bu mesafe yeni güzergahla 5 kilometreye inecek.

Ödemiş’te dağlık kesimlerde kestane hasadı yavaş yavaş hareketlenirken Ödemiş Belediyesi de üreticilerin hayatını kolaylaştıracak, ürünlerini pazarla daha kolay buluşturacak bir çalışmayı hayata geçiriyor. Kemer, Hacıhasan ve Yılanlı bölgesindeki üreticilerin asırlık hayalini gerçeğe dönüştürecek çalışmada Kemer Mahallesi Başalan Mevkii ile Birgi Mahallesi Tozlu Küme Evleri arasında yeni bir güzergah açılıyor. Bölgedeki mahalleleri doğrudan Bozdağ-Salihli karayoluna bağlayacak çalışma ile halihazırda Birgi üzerinden karayoluna ulaşan vatandaşların kat edeceği mesafe 19 kilometre kısalacak. Ürün alımında yol nedeniyle yaşanan sıkıntılar en aza inerken bölgede yetişen kestane ve ceviz daha kısa yoldan alıcılar ve pazarlara ulaşabilecek.

1470 rakımda yol incelemesi

Ödemiş Belediyesi tarafından Kemer Mahallesi Başalan Mevkii’nde başlatılan çalışmalar öncesi Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Kemer Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin, Hacıhasan Mahalle Muhtarı Salih Kara, Birgi Mahalle Muhtarı Mutlu Sulukan ve belediye teknik ekibi ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Yeni güzergahın yanı sıra Bozdağ eteklerindeki 1470 rakımlı bölgede bahçelere ulaşım sağlayan yollarla ilgili talepleri de yerinde değerlendiren Eriş, üreticilerle sohbet etti.

Kırsal mahallelerde geliştirecekleri ulaşım imkanlarıyla hayatı kolaylaştırmaya, üreticinin ürününün değerini korumaya devam edeceklerini söyleyen Eriş, “Kentimizde dağlık bölgelerimizde kestane hasadı için kollar sıvandı. Üreticilerimiz son derece zahmetli bir hasatla en kaliteli ürünleri gerek yurt içi, gerekse yurt dışı için hazırlayacaklar. Hemşehrilerimizin ulaşım bakımından hayatlarını kolaylaştırmak, ürünlerimizin değerine etki eden yol problemlerini en alt düzeye çekmek adına bölgede neredeyse yüz yıldır konuşulan ve beklenen bir çalışmayı başlatıyoruz. Artık Kemer, Hacıhasan, Yılanlı bölgelerindeki üreticilerimiz Birgi üzerinden Salihli karayoluna ulaşmak yerine Başalan ile Tozlu mevkileri arasında açacağımız yeni yolla karayoluna bağlanmış olacaklar.

24 kilometreden 5 kilometreye

Halihazırda Kemer’den çıkıp aynı noktaya gelebilmek için 24 kilometre mesafe kat eden vatandaşlarımızın kat ettiği mesafe yaklaşık 5 kilometreye inecek. 19 kilometrelik bu kısalma ile hem zamandan, hem yakıttan tasarruf sağlanacak. Bu yolun açılmasıyla ilgili ekiplerimiz sahaya indi, kontak çevirdiler. Oldukça sarp bir arazide zorlu bir mesai içerisindeler. En kısa sürede yeni güzergahı açıp altyapısını hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Sadece Ödemiş’in mahallelerini değil Kiraz’ın Dokuzlar ve Çatak mahallelerine kadar olan bölgeyi de Salihli karayoluna bağlayacak bu güzergah ürünlerimizin alıcıyla daha kolay yoldan buluşmasını sağlayacaktır. Kestanenin, cevizin en güzelinin üretildiği bölgemizde bir handikap ortadan kalkmış olacak. Bölgede yaşayan hemşehrilerimize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.