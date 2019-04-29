Ödemiş'te 622 yıllık gelenek

Ödemiş Belediyesi, geleneklerimizin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Tekke Mahallesi'nde 622'incisi düzenlenen Helvuç Bayramı'nı kutladı.

Ödemiş Belediyesi'nin desteği ile Tekke Mahallesi Muhtarlığı'nca organize edilen Helvuç Bayramı bu yıl da coşkuyla kutlandı. 28 Nisan Pazar günü yapılan etkinliğe; Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. 622 yıldır devam eden geleneğin devam etmesini önemsediğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Eriş; "Tekke Mahallesinde geleneksel hale gelen ve ilk namaz olarak adlandırılan Helvuç Bayramında sizlerle birlikteyiz. İçinde bulunduğumuz Şaban ayında burada okunan kuranı kerimleri ve duaları Allah kabul etsin. Bugün yaşadığımız bu birlikteliğimizin Ramazan da, bayramda ve sonrasında da devam etmesini dilerim. Çocuklarımıza hediye verilmesi, onların mutlu olması amacıyla katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Katılım sağlayan siyasi parti temsilcilerine, meclis üyelerine, muhtarlara ve sizlere çok teşekkür ederim" dedi.

Ekranlarda 'Orço' karakteriyle tanıdığımız Burak Alkaş'ın yer aldığı gösteri yapıldı. Gösteri özellikle çocuklar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Konuşma ve gösterilerin ardından çocuklar meydanda ellerinde poşetlerle büyük bir halka oluşturdu. Ödemiş Belediyesi ve hayırsever vatandaşlar tarafından getirilen hediyeler Başkan Mehmet Eriş ve davetliler tarafından çocukların poşetlerine konuldu. Katılımcılara da helva, pilav keşkek, ayran gibi çeşitli ikramlar dağıtıldı.