Ödemiş'te 99 kardeşiz

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, muhtarlarla iftar yemeğinde biraraya geldi. Eriş; "Biz 99 kardeşiz, Ödemiş'e hep birlikte hizmet edeceğiz" dedi.

Ödemiş Belediyesi Nikah- Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar yemeğine, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve eşleri katıldı. Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Biz 99 kardeşiz. Ödemiş'e hizmet etme görevi verilmiş arkadaşlarız. Yeni seçilen arkadaşlarımızı, görevini devam ettiren arkadaşlarımızı tekrar kutluyoruz. İyi hizmetleri birlikte yerine getireceğiz. İlçemizin yararına olacak ne varsa birlikte karar vererek yapacağız. Muhtarlar Encümenini önümüzdeki hafta hayata geçireceğiz. Daha sonra programlar dahilinde her köyümüze ziyarette bulunarak, sorunları yerinde tespit edeceğiz. İhtiyaçlar göz önünde bulundurularak, planlamayı ona göre yapacağız. Herkese eşit hizmet edeceğiz. Muhtarlarımızın eşlerini de desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran ise düzenlenen organizasyon için Başkan Mehmet Eriş'e teşekkür etti.