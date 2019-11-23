Ödemiş'te asayiş

Ödemiş'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan cezaevi firarisi kişi operasyonla yakalandı. 

Ödemiş'te asayiş
23 Kasım 2019 Cumartesi 18:12

Ödemiş Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında cezaevi firarisi olarak Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde silahla yaralama olaylarına karıştığı tespit edilen A.I, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen A.I'nın ikametinde 1 ruhsatsız tabanca, değişik çaplarda 48 fişek, 2 gram metamfetamin ele geçirildi.  A.I, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ödemiş İlçe Emniyeti KOM Grup Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonda da gözaltına alınan A.U'nun üzerinden 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 dolu tabanca fişeği ve 2 gram esrar ele geçirildi. İlçede yürütülen diğer operasyonlarda da ruhsatsız kuru sıkı tabanca bulunduran iki kişi hakkında yasal işlem uygulandı.


Kaynak: AA
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