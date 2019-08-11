Ödemiş'te Başkan ile vatandaşlar bayramlaştı

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Kurban Bayramı arifesinde Park Kafe’de düzenlenen bayramlaşmada vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, belediye personeli, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende Ödemişli Türk Halk Müziği Sanatçısı Bedia Akartürk’te yer aldı.

Bayramlaşma törenine katılan tüm konuklarla tek tek ilgilenen ve sohbet eden Başkan Mehmet Eriş; “Bayramlar; birlik ve beraberliğimizin simgesi, toplumumuzu kaynaştıran, hoşgörü ve kardeşliğimizin artmasını sağlayan önemli dayanışma ve paylaşma, aynı zamanda coşku günleridir. Böyle güzel günleri fırsat bilerek bu bayram coşkusunu her yere taşımalıyız. Kurban Bayramı için gereken tedbirlerimizi aldık. Bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz hazır bulunacak. Tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlarım” dedi.