Ödemiş'te bitkisel atık yağlar toplanıyor

Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak için "Sıfır atık" hedefiyle çalışmalarını sürdüren Ödemiş Belediyesi, 1 litresi 1 milyon litre içme suyunu kirleten bitkisel sıvı atık yağları muhtarlık ofisleri aracılığıyla topluyor

1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin hizmet alanında yer alan kullanılmış atık yağların toplanmasıyla ilgili çalışma başlatan Ödemiş Belediyesi, "Kullanılmış yağlarını lavaboya dökme, doğayı kirletme" sloganıyla mahalle muhtarlıklarına atık yağ bidonları yerleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bilgilendirme çalışmalarında doğaya kontrolsüzce bırakılan 1 litre atık yağın 15 kişinin bir yıllık içme suyuna zarar verdiği hatırlatılarak konunun önemine dikkat çekiliyor. Vatandaşların sıvı atık yağlarını muhtarlıklara getirmelerinin yanı sıra toplu şekilde bulunan sıvı atık yağlar için Ödemiş Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne 0232 545 12 94 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Çevre için oldukça büyük bir tehdit olan sıvı atık yağlar konusunda Ödemişli kadınların son derece duyarlı olduğunu ifade eden Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Elvan Boz, Süleyman Demirel Mahallesi Muhtarı Necmiye Aksoy ve Umurbey Mahallesi Muhtarı Hatice Çavdar, "Daha temiz bir toplum ve daha yeşil bir çevre için siz de üzerinize düşeni yapın. Bitkisel atık yağları mahalle muhtarlıklarına getirerek Ödemiş Belediyesi tarafından hazırlanan bitkisel sıvı atık bidonlarına bırakın" çağrısında bulundular.

"1 LİTRE ATIK YAĞ 1 MİLYON LİTRE SUYA ZARAR VERİYOR"

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Sıvı atık yağlar çevremiz için büyük bir tehlike. Lavaboya dökülüp kanalizasyona karışması ya da doğrudan doğaya bırakılması durumunda sudaki oksijeni tükenme noktasına getirir. Denize, akarsuya, göle karışan bitkisel atık yağlar buralardaki canlı türlerinin yok olmasına yol açar. Atık su kirliliğine yol açan nedenlerin %25'i bilinçsiz şekilde doğaya bırakılan bitkisel atık yağlardan kaynaklanıyor. Rakamlarla ifade etmek gerekirse doğaya öylece bırakılan 1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kullanılamaz hale getiriyor. 15 kişinin bir yıllık içme suyunu içilmez hale getiriyor. İklim krizi ile birlikte su sıkıntısının had safhaya ulaştığı bir dönemde su kaynaklarımıza gözümüz gibi bakmamız gerekirken bir de atık yağlarla sularımızın kirlenmesine izin vermiyoruz.

"DUYARLILIĞIN DAHA DA ARTACAĞINA İNANIYORUM"

Belediyemiz bünyesinde yer alan Küçük Menderes havzasının ilk 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile doğaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getirirken muhtarlarımız da bize yol arkadaşlığı yapıyor. Duyarlı şekilde atık yağların toplanması çalışmalarına destek veren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimiz de buradaki bidonları sık sık doldurarak doğamıza sahip çıkıyorlar. Bu duyarlılığın daha da artacağına yürekten inanıyorum. Sıvı atık yağların doğaya zarar vermemesi için bu güzel duyarlılığı sergileyen hemşehrilerimize çam sakızı çoban armağanı çeşitli hediyelerimizle de teşekkür etmiş olacağız" dedi.