Ödemiş'te cezaevinin lağım suları tarım arazilerine boşaltılıyor!

Türkiye’nin en verimli ovalarından biri olan Ödemiş Kaymakçı’da bulunan Ödemiş T Tipi Kapalı Cezaevi’nin kanalizasyon atıkları, yedi yıldır tarım arazilerine boşaltılıyor. Bin 200’ü mahkum olmak üzere toplam bin 500 kişinin bulunduğu cezaevinin lağım suları ve diğer atıkları arıtma tesisi yapılmadığı için tarım arazilerini zehirlemeye devam ediyor. Yapıldığı günden bu yana bölge halkından çok sayıda şikayet olmasına rağmen Adalet Bakanlığı bölge halkının haklı taleplerine kulak tıkayarak kanalizasyon atıklarını tarım arazilerine bırakmaya devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili bölge halkından gelen yoğun şikayetler üzerine beraberinde CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis’le birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Bölgenin yoğun bir pis koku ve tarım arazilerinin ciddi bir tehdit altında olduğunu dile getiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a çağrıda bulunarak, “Bu çevre katliamına bir an önce dur deyin” dedi. Sertel, şöyle devam etti:

“SÖZ VERİLDİ 7 YILDIR YAPILMADI”

“Ödemiş T Tipi Kapalı Cezaevi. Bu cezaevi yaklaşık 7 yıl önce kuruldu ve bu cezaevinin kanalizasyonu kurulduğu günden bu yana tarım arazilerine akıtılıyor. Aslında cezaevi yapıldığında mahkumların atık suyunu ve kanalizasyonu arıtacak bir tesis kurulacağı vurgulanmıştı. Ancak bugüne kadar yapılmadı ne yazıkki. Bu konuda Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’a sesleniyorum. Cezaevine arıtma tesisi yapmadığını takdirde bunun bedelini Ödemiş Kaymakçı’da üretim yapan çiftçiler ödüyor. Koku bir yana ama tarlaları kirleten orada yetişen ürünleri adeta zehirleyen pis kanalizasyon suyunu bütün Kaymakçı halkı çekiyor. Ve bu durum gerçekten bir eziyet halini almış durumda. Benim önemle ricam şudur: Buraya bir an önce arıtma tesisini yapın. Doğayı kirletmeyin. Kaymakçı halkını bu kokudan kurtarın. İçme suyuna karıştığı söylenen ve gerçekten çok pis olan bu suyu arıtın. Yaklaşık 7 yıldır buraya bir arıtma tesisi yapılmaması bölge halkının cezalandırılması anlamına geliyor.”

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, konuyu Meclis gündemine de taşıyacağını vurgulayarak konunun takipçisi olacağını sözlerine ekledi.

SAYILI OVALARDAN BİRİ

Ödemiş’in dünyanın sayılı ovalarından birine sahip olduğunu vurgulayan CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis de şunları söyledi:

“İlçemizde 7 yıldan beri yaşanan bir çevre sorunu var. Bugün Kaymakçı’ya gelerek bizim bu sorunumuza sahip çıkan İzmir Milletvekilimiz Sayın Atila Sertel’e teşekkür ediyorum. Yetkililerden bu bölgenin kirlenmesine sebep olan bu çevre kirliliğine bir çare bulunmasını istiyoruz. Bu bölge dünyanın sayılı ovalarından birisidir. Bu ova çok zengin ve verimlidir. Bu ovanın içerisinde böyle bir kanalizasyonun akması kesinlikle kabul edilebilir değil. 7 yıldır bu sorunun çözümü bekleniyor. Ama bu iş bugüne kadar sürekli ertelendi. Yaşadığımız bu çevre sorununa bir an önce çare bulunmasını istiyoruz.”

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Muammer Palaz da Cezaevinin kanalizasyonun karışması nedeniyle Esenlik Köyü deresinin pislikten geçilmediğini, kokunun tüm çevreyi sardığını belirterek, çözüm bulunmasını istedi.