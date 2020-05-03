Ödemiş'te çıkan yangında evin 2'nci katı kullanılmaz hale geldi

Ödemiş'de, 2 katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Ödemiş'te çıkan yangında evin 2'nci katı kullanılmaz hale geldi
03 Mayıs 2020 Pazar 09:04

Yangın, saat 20.30 sıralarında Umurbey Mahallesi Yumurtacı Sokak'taki ahşap evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, yükselen dumanı görenler durumu itfayeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek içni çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yanan evin çevresine şerit çekerek geniş kapsamlı güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında, evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi. 

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