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Ödemiş'te gevrek 1.5 TL'den satılmaya devam edecek

İzmir'de gevrek fiyatı 2 lira olarak uygulanmaya başlanırken Ödemiş'te gevreğin fiyatı pandemi süreci bitene dek 1,5 lira olmaya devam edecek

Ödemiş'te gevrek 1.5 TL'den satılmaya devam edecek
31 Ocak 2021 Pazar 08:43

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, gevrek fiyat tarifesi konusundaki gelişmelerle ilgili Ödemiş Bilumum Gıda Maddeleri ile Uğraşanlar Esnaf Odası Başkanı Hülya Çavuş, yönetim kurulu üyesi İlyas Yaşan ve esnaflarla buluştu. Akşam gevreği geleneği ile ünlü ilçede gevrek fiyatları, İzmir Fiyat Tarife  Komisyonu'ndan gelen 2 liralık fiyat tarifesi yerine pandemi süreci bitinceye dek 1,5 lira olmaya devam edecek.

"Simite gevrek diyeceğiz, zor günleri dayanışmayla hep birlikte atlatacağız" şeklinde konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Ödemiş Gıda Maddeleri Odası Başkanımız Hülya Çavuş, yönetim kurulu üyesi İlyas Yaşan ve gevrek fırını işleten esnaflarımızla bir araya gelerek zorlu ekonomik koşulları da göz önünde bulundurduk ve gevrek fiyatının 1,5 lira olarak devam etmesini kararlaştırdık.

İzmir Fiyat Tarife  Komisyonu'ndan gelen 2 liralık fiyat tarifesi yerine pandemi süreci bitene dek Ödemiş'te gevrek 1,5 liradan satılacak.

"Maliyetleri de unutmayalım"

Ancak esnafımızın karşı karşıya olduğu maliyetleri de asla unutmuyoruz. 2018'den bu yana 50 kilogram unun fiyatı 91 liradan 148 liraya, mayanın fiyatı 22 liradan 115 liraya, susamın fiyatı 9,90 liradan 14,80 liraya geldi. Hem esnaf hem de tüketici giderek artan fiyatlarla ve pandeminin getirdiği zorluklarla karşı karşıya.

Tüm bu zorlu şartlara rağmen evimiz Ödemiş'te düzenlediğimiz bu toplantıda dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen Oda Başkanımız Hülya Çavuş'a ve esnaflarımıza teşekkürü borç biliriz. Akşam gevreğinin tadına hep birlikte doymamız dileğiyle" dedi.

Ödemiş Bilumum Gıda Maddeleriyle Uğraşanlar Esnaf Odası Başkanı Hülya Çavuş da şunları söyledi: "Ödemiş'imizde İzmir (Gevrek) en son 2018'de 1,5 lira zam uygulaması yapılmış ve takip eden yıllarda hammadde ve personel giderlerindeki fahiş artışlar neticesinde, İzmir Fiyat Tarife  Komisyonunun tektik ve tespitleri sonucunda 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 lira olması noktasında karar alınmıştır. 

Dünyanın ve ülkemizin pandemiyle mücadelesi süre gelirken, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Eriş ve Gıda Maddele Odamızın ricasıyla gevrek fırını işletmecilerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşme neticesinde normalleşme sürecine kadar 1,5 liradan satışa devam edeceklerdir. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Eriş'e ve esnafımıza gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederiz"

Etiketler; #izmir #izmir gevrek fiyatı #ödemiş izmir gevrek
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