Ödemiş'te gökyüzüne binlerce balon bırakıldı

Cumhuriyet Bayramı sevinci Ödemiş'te gün boyu süren kutlama etkinlikleriyle yaşandı. Cumhuriyet Bayramı sabahında gökyüzüne bırakılan binlerce balonla yaşanan Cumhuriyet coşkusu binlerce kişinin katıldığı Kolpa grubunun konseriyle doruğa çıktı. Ödemiş Belediyesi'nin eğitime destek projesi Türkan Saylan Destek Eğitim Merkezi Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete girdi

Cumhuriyetimizin 98. yılı tüm yurtta olduğu gibi Ödemiş'te de coşkulu tören ve etkinliklerle kutlandı. Ödemiş'te 2019 yılında 2003 kişilik zeybek gösterisine sahne olan Saraçoğlu Caddesi'nde bayram sabahında binlerce balon 10. Yıl Marşı eşliğinde gökyüzüne bırakıldı. Gökyüzü gelincik tarlasını andırırken Saraçoğlu Stadı'ndaki kutlama törenleri de oldukça coşkulu geçti. Stadyumu dolduran Ödemişliler, öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı gösterileri ilgiyle izledi.

6. Ekim Geçidi Karma Resim Sergisi ÖYKAM'da

Ödemiş Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı'nda geleneksel hale getirdiği kültür ve sanat etkinliği olan Ekim Geçidi Karma Resim Sergisi'nin 6.'sı Cumhuriyet Bayramı'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ödemiş'ten ve yurdun dört bir yanından ressamların yanı sıra Azerbaycan, Filistin, Hindistan, İsrail, Romanya, Rusya ve Türkmenistan olmak üzere 7 farklı ülkeden sanatçıların 34 eserinin yer aldığı Özlem Tok küratörlüğündeki sergi Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi'nde (ÖYKAM) ziyarete açıldı. Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy ve eşi Özlem Aksoy, Kaymakam Adayı Şeyma Nur Kaygusuz ve Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş, sergiye katılan sanatçılara katılım belgelerini verdi. 12 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak sergideki eserler beğeniyle incelendi.

Türkan Saylan Destek Eğitim Merkezi hizmete girdi

Cumhuriyet Bayramı sevincini açılış törenleriyle de paylaşan Ödemiş Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğine yönelik çalışmalarından olan Türkan Saylan Destek Eğitim Merkezi'ni hizmete sundu. Atatürk Mahallesi Yarbay Caddesi'nde yer alan Türkan Saylan Destek Eğitim Merkezi'nin açılışına Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy ve eşi Özlem Aksoy, Kaymakam Adayı Şeyma Nur Kaygusuz, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yöneticileri, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Ödemiş'in eğitimci Belediye Başkanı Mehmet Eriş burada yaptığı konuşmada, "Ülkemize doktor, eğitimci, bilim insanı olarak büyük hizmetler sunan, cüzzam olarak da bilinen lepra hastalığına karşı verdiği mücadeleyle hatırladığımız Prof. Dr. Türkan Saylan, aynı zamanda kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğiyle, Atatürk'ün izinden giden Kardelenler yetiştirmiştir.

"En büyük yatırım geleceğe yatırımdır"

Çağdaş Türk Kadını olarak ülkemize, gençliğimize ve tüm insanlığa sunduğu hizmetler için minnettar olduğumuz Türkan Saylan'ın ismini yine bu büyük isme yakışır böyle bir bilim yuvasında yaşatmanın gururu içerisindeyiz. 36-72 arası çocuklarımız için gündüz bakımevinin yer aldığı bu güzel binada sınavlara hazırlanan 7., 8., 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimiz için kurs merkezi, Dijital Eğitim Laboratuvarı ve kütüphane hizmet verecek. Eğitimde fırsat eşitliği için geleceğe hazırlanan gençlerimizin yanında olacağız. Bir eğitimci olarak biliyorum ki, en büyük yatırım geleceğe yani yarınlarımızın mimarı çocuklarımıza yapılan yatırımdır" dedi.

Başkan Eriş, Kaymakamlık tarafından yer tahsisi yapılan projenin Ödemişli mimar ve mühendislerin dayanışmasıyla hazırlandığını belirterek, bu anlamda bilim yuvasının güzel bir birlikteliğin eseri olduğunu vurguladı ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra projede emeği bulunan Ödemişli mimar ve mühendisler için hazırlanan teşekkür plaketlerini Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy ve Başkan Mehmet Eriş, mimar Orkun Kırsoy ve belediye meclisi üyesi ve inşaat mühendisi Ufuk Aykol'a takdim etti. Türkan Saylan Destek Eğitim Merkezi'nin açılışı yapılarak komplekste yer alan gündüz bakımevi, sınıflar ve dijital kütüphane incelendi.

"Cumhuriyet bizi buluşturdu, Atatürk sevdası hepimizi coşturdu"

Cumhuriyet Bayramı akşamında coşkunun adresi Ulus Meydanı oldu. Önce Saraçoğlu Stadı önünden Fener Alayı Yürüyüşü düzenlendi. Ulus Meydanı, Enstitü Caddesi, Saraçoğlu Caddesi, Salı Pazarı ve Anadolu Caddesi güzergahını takip eden yürüyüşte Ödemiş Belediye Bandosu'nun marşları yürüyüşe katılan her yaştan Ödemişlileri coşturdu. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş, coşkuya balkonlarından ve pencerelerinden ortak olan Ödemişlileri selamladı. Ödemiş'te geceyi Cumhuriyet'in coşkusu aydınlattı.

Fener Alayı sonrası Saraçoğlu Stadı önünde toplanan binlerce Ödemişli'ye seslenen Başkan Mehmet Eriş, "Bugün Büyük Atatürk'ün hepimize armağan ettiği, en büyük bayram olan Cumhuriyet Bayramımızı, Cumhuriyetimizin 98. yılını kutluyoruz. Ben inanıyorum ki Mustafa Kemal, bugün hepimizi göklerden izliyor. Pandeminin yarattığı koşullarla çok bir araya gelemedik, birçok sevdiğimizi çok erken kaybettik. Ama bugün Cumhuriyet bizi buluşturdu, Atatürk sevdası hepimizi coşturdu" dedi.

Kolpa coştu, coşturdu

Sevilen müzik grubu Kolpa'nın sahne aldığı gecede şarkılara binlerce Ödemişli eşlik etti. Bayram sevinci, Kolpa'nın enerjik repertuarıyla bir araya geldi. İzmir Marşı hep bir ağızdan söylenirken Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş, grubun solisti Barış Yurtçu'ya Efe heykeli ve çiçek vererek kutladı. Alanı dolduranlar telefonlarının ışıklarıyla görsel bir şova imza attı.