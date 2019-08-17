Ödemiş'te her yerde eğlence

Ödemiş Belediyesi tarafından “Yaylada, Kırsalda, Merkezde Eğlence Her Yerde” sloganıyla ilçe sınırlarındaki mahallelerde düzenlenen etkinlikler kapsamında Hamamköy’de program yapıldı. Programda yer alan Türk Halk Müziği Sanatçısı Nur Ertürk, söylediği türkülerle izleyicileri coşturdu.

Hamamköy İlkokulu bahçesinde yapılan etkinlik, İlkkurşun Efeleri Derneği’nin gösterisiyle başladı. İlk olarak sahne alan ses sanatçısı Deniz, pop müzik ve fantezi müzik dalında şarkılar seslendirdi. Program Türk Halk Müziğinin sevilen isimlerinden Nur Ertürk’ün konseriyle son buldu. Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve katılımcılar sanatçıların seslendirdiği şarkı ve türkülere bazen söyleyerek bazen de dans ederek eşlik etti. Başkan Mehmet Eriş; “Geleneklerimizin yaşatılması, kültürlerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hamamköy, Demirdere, Çayır, Küçükören ve Güney’den oluşan Mendegüme sakinlerinin bayram sonrası gerçekleştirdiği geleneksel gencer etkinliğine katkı sağlamak amacıyla bugün buradayız. Sadece eğlenmek değil, bir taraftan ekiplerimizce sağlık taramaları yapılırken, çocuklar için de özel animasyon gösterilerimiz var. Amacımız bu etkinliğin imkanlarımız doğrultusunda kırsaldaki her mahalle de gerçekleştirmek” dedi. Hamamköy Muhtarı Mehmet Gelen, etkinlik için mahalle sakinleri adına Belediye Başkanı Mehmet Eriş’e teşekkür etti.