Ödemiş'te hırsızlığa teşebbüs ettikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Ödemiş'de, hırsızlık yapmak için bir eve girmeye çalıştığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Ödemiş'te hırsızlığa teşebbüs ettikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı
04 Temmuz 2020 Cumartesi 12:56

Zafer Mahallesi'nde devriye görevi yapan Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir evin balkonunda kapıyı zorlayarak içeri girmeye çalışan şüpheliyi fark etti. Evin çevresinde iki kişinin de otomobil içerisinde beklediklerini tespit eden polis, R.Y, H.C. ve Y.K'yi yakaladı. Hırsızlığa teşebbüs suçundan gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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