Ödemiş'te kadınlar için ücretsiz psikolojik destek

Ödemiş Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın Yaşam Merkezi'nde, kadınlara ücretsiz psikolojik destek hizmeti verilmeye başlandı.

Ödemiş'te kadınlar için ücretsiz psikolojik destek
23 Ağustos 2019 Cuma 11:45

Kadınların çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirebilmesi amacıyla özel olarak projelendirilen Kadın Yaşam Merkezi'nde birçok hobi, kültür-sanat ve el sanatları kursları devam ederken, psikolojik destek hizmeti verilmeye de başlandı. Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Eriş; "Kadınlarımızın psikolojik ve sosyal yönden destekleyerek hayat kalitelerini yükseltmek amacıyla psikoloğumuz Kadın Yaşam Merkezi'nde hizmet vermeye başladı. Kadına şiddet başta olmak üzere özellikle kadın, çocuk ve ergen bireyler konusunda eğitim çalışmaları ve sosyal bilinci arttırmaya yönelik toplumsal çalışmaları yürütecek" dedi.

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