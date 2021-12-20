Ödemiş'te kar alarmı!

Kış mevsimi Ödemiş’in dağlık bölgelerinde etkisini gösterdi. Bozdağlar ve Aydın Dağları beyaza bürünürken Ödemiş Belediyesi kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için alarma geçti

Küçük Menderes havzasında Bozdağlar ve Aydın Dağları’nın beklediği kar yağışı hafta sonu etkisini gösterdi. 500 rakım ve üzerindeki mahalleler kardan nasibini alırken ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Ödemiş Belediyesi, Bozdağlar ve Aydın Dağları üzerindeki mahallelerde kar güzelliğinin günlük hayatı olumsuz etkilememesi için çalışma başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde başlatılan kış şartlarıyla mücadele kapsamında Bozdağ Mahallesi, Gölcük Yaylası, Subatan Yaylası, Artıcak, Horzum ve Çamyayla’nın bağlantı yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Olumsuz hava koşullarının beraberinde getirebileceği mağduriyetleri en aza indirmek üzere çalışmalarına devam eden Ödemiş Belediyesi Kriz Masası’na 0232 544 9097 numaralı telefondan 7 gün 24 saat yardım çağrıları iletilebiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleriyle koordineli şekilde çalışacak Kriz Masası, soğuk kış günlerinde sokakta kalan vatandaşlar için de göreve hazır olacak. Vatandaşlar, yardım çağrılarını belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden mesaj yoluyla da iletebilecek.

BAŞKAN ERİŞ: “VATANDAŞLARIMIZIN YOLU HEP AÇIK OLSUN DİYE TEYAKKUZDAYIZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde kış şartlarıyla mücadele çalışmalarına başladıklarını ifade eden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Bölgemiz için bereket olmasını dilediğimiz kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için ekiplerimiz sahada. Bozdağlar ve Aydın Dağları’nda 500 rakım üzeri bölgeler güzel bir yağış aldı. Yolların açık tutulması adına kentimizin dört bir yanında iş makinelerimiz kar temizliği yaptı. Hafta sonu akşam saatleri de dahil olmak üzere bağlantı ve mahalle içi yollarımız ile birlikte Ödemiş’i Turgutlu’ya, Salihli Sart’a bağlayan yolları açık tuttuk. Şu anda herhangi bir olumsuz durum yok. İzmir Büyükşehir Belediyemiz de iş makinelerini bölgemize yönlendirdi. Büyükşehir Belediyemizle koordineli şekilde kış mücadelemize başlamış olduk. Vatandaşlarımızın yolu hep açık olsun diye teyakkuzdayız.

Fiziki koşullar itibariyle dağlık kesimlerde birçok bağlantı yolumuz mevcut. Dağlık kesimlerdeki yolları kullanan sürücülerimiz kış lastiği ve zincir kullanımına mutlaka dikkat etsinler. Karla birlikte çok güzel görünümler de ortaya çıktı. Bu güzellikle birlikte bol, bereketli ve afetsiz yağışlarla kurak günleri geride bırakmayı diliyoruz” dedi.