Ödemiş'te kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, iki otomobil ve bir traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Bademli Mahallesi girişinde meydana geldi. Oğuzhan Yılmaz (26) yönetimindeki 35 AGB 506 plakalı otomobil, Küpbaşı mevkiinde kontrolden çıkıp, aynı yöne giden Yalçın Caramat'ın (59) kullandığı 35 ZRT 88 plakalı fidan yüklü traktöre çarptı. Savrulan otomobil, daha sonra karşı yönden gelen Coşkun Bakıcı (61) yönetimindeki 45 TA 1159 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada üç aracın şoförü ile traktörden düşen Gülseren Caramat (49) yaralandı. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde Coşkun Bakıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıla diğer üç yaralının durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.