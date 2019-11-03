Ödemiş'te kestane festivali

Ödemiş'te Bıçakçı Mahallesi'nde kestane festivali düzenlendi.

Ödemiş'te kestane festivali
03 Kasım 2019 Pazar 10:16

Ödemiş Belediyesinin katkılarıyla ilk kez düzenlenen etkinlikte katılımcılara, kestaneli pilav, kestane ve keşkek ikramı yapıldı. Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, yaptığı konuşmada, kestanenin bölge için önemli bir ürün olduğunu belirterek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ise yerel yöneticiler olarak bölgede yetişen, patates, kestane, incir ve süt ürünlerini tanıtmaya çalıştıklarını dile getirdi.


Kaynak: AA
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