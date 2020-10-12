Ödemiş'te koronavirüs önlemleri

Ödemiş Belediyesi, Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında kentteki şehir içi minibüslerini periyodik olarak dezenfekte ediyor.Koronavirüs ile mücadele sürecinde hijyen ve temizlik önlemlerini sürdüren Ödemiş Belediyesi, kentteki toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Ödemiş Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğiyle her hafta eski otogarda ticari taksileri, çevre mahallelere sefer düzenleyen minibüsleri ve şehir içi minibüslerini dezenfekte eden Ödemiş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını Pazar günü Köprübaşı Mevkii'ndeki minibüs son durağında sürdürdü. 2020 yılının başından beri Ödemişlilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda, çocuk parklarında hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ettiklerini hatırlatan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Koronavirüs ile mücadele süreci devam ediyor. Biz yıl başından bu yana hemşehrilerimizin sağlığını düşünerek salgın hastalıklara karşı önlemlerimizi alıp dezenfeksiyon çalışmalarına başlamıştık. Pandemi ilan edilmesiyle birlikte önlemlerimizi de artırdık. Mart ayından bu yana pazar yerlerinde oluşturduğumuz dezenfeksiyon noktalarımız faaliyette. Belediyemizin imkanlarıyla ve gönüllü yüreklerimizin destekleriyle hemşehrilerimize maske temin ettik.

Kampanya sürüyor

'Zor günler dayanışma ile aşılır' diyerek hemşehrilerimizin yanında olmaya gayret ettik. Önlemler kapsamında işyerleri kapatılan hemşehrilerimize ve ihtiyaç sahiplerimize sıcak yemek desteği sunduk. 2500'e yakın eve kalbimizin sıcaklığını ulaştırdık her gün. Dijital Sınıfımız ile çocuklarımızın eğitimine destek sunarken şimdi de uzaktan eğitimden yararlanılması için tablet ve bilgisayar bağışı kampanyamızı sürdürüyoruz. Kontrollü normalleşme sürecinde de esnafımızın yanında olma adına dezenfeksiyon çalışmalarıyla destek verdik. Mevcut koşullar bize önlemlerimizi eksiksiz uygulamak zorunda olduğumuzu gösteriyor. Hemşehrilerimizin ortak kullanım alanlarında hijyen çalışmalarımız da devam ediyor. 'Önce sağlık' diyoruz. Kentimizde faaliyet gösteren şehir içinde çalışan, çevre mahallelerimize seferler düzenleyen minibüslerimizi ve ticari taksileri de dezenfekte ederek esnafımızı yalnız bırakmıyoruz. Biz belediye olarak hepimiz için çalışıyoruz, hemşehrilerimiz de hepimizin sağlığı için kişisel önlemlerine çok dikkat etsinler. Özenle ve dayanışma ile bugünleri aşacağız" dedi.