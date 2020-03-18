Ödemiş'te kriz masası oluşturuldu

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemlerle ilgili yayımladığı genelge sonrası Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, başkan yardımcıları ve daire müdürleriyle bir araya gelerek alınan önlemleri değerlendirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Şevket Akgün başkanlığında belediye bünyesinde kriz masası oluşturuldu. 7 gün 24 saat hizmet verecek kriz masası, 0232 544 90 97 numaralı telefon aracılığıyla vatandaşların salgın konusundaki sorunlarına ve taleplerine çözüm üretecek. Toplantıda kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde özellikle hastalık riski taşıyanların, kronik rahatsızlığı bulunanların, hamilelerin ve 60 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının evden çıkmadan karşılanması konusundaki hazırlık durumu da değerlendirildi. Risk grubunda bulunanların acil durumlar haricinde mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaları, çıkmak zorunda kalan vatandaşların da gerekli hijyen ve sağlık önlemlerini almaları uyarı anonsları yapılmaya başlandı.

Pazarlar kurulacak

Vatandaşların alışverişte yoğun şekilde tercih ettiği pazarlarla ilgili önlemler de artırıldı. Pazarların kurulmasına devam edilirken pazar kurulacak alanlar bir gün önceden Ödemiş Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilecek. Ayrıca Ödemiş Canlı Hayvan Pazarı da her hafta olduğu gibi bu hafta da faaliyetlerine devam edecek. Vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılırken Belediye çalışanları da İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından Koronavirüs salgınından korunma yolları hakkında bilgilendirildi. Ödemiş Belediyesi Hayvan Barınağı geçici süreyle ziyaretlere kapatıldı.