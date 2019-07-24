Ödemiş'te makilik alanda yangın

Ödemiş'te, makilik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 200 dönüm alan zarar gördü. Uzundere Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ödemiş'te makilik alanda yangın
24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:36

Çevreye yayılarak bir eve de kısmen zarar veren ve zeytinlik ile incir ağaçlarının olduğu alana sıçrayan alevlere ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Kontrol altına alınan ve soğutma çalışması yapılan yangında yaklaşık 200 dönüm alan zarar gördü.

Tamamen yandı

Uzundere Mahallesi Muhtarı Orhan Köse, zeytin ve incir ağaçlarının yandığını belirterek, alevlerin hem yerden hem de havadan müdahale ile kontrol altına alındığını söyledi. Mahalle sakini Emrah Avcı da kendisine ait 240 zeytin ve incir ağacının tamamen yandığını aktararak, "Yangın birden büyüdüğü için hayvanlarımı kurtarabildim. Evimizin bir bölümü de zarar gördü. Alevler birden rüzgarın da etkisiyle etrafa yayıldı." dedi.

Önceki Haber
Kanlı giysinin sahibi İzmir'de yakalandı
Sonraki Haber
Dikili'de 42 göçmen kurtarıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.