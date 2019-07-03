Ödemiş'te öldürülen okul müdürü davası sürüyor

Ödemiş'te okul müdürünün makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili iki öğrenci ve bir velinin yargılanmasına devam edildi

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde basına kapalı yapılan duruşmada tanıklar dinlendi. Bir tanığın dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı ortaya çıkan, zanlıların gizli bir toplantı yaparak okul müdürü Ayhen Kökmen'i öldürmeyi planlandığı öne sürülen görüntülerin, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Kökmen ailesinin avukatı Süleyman Coşkun, Ayhan Kökmen'in öldürülmesine ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerin incelenmesi için gönderildiğini belirterek "Bu görüntülerde Kızılcaavlu Mahallesi'nde metruk bir okul binasında şahısların bir araya geldiği görülüyor. Ancak görüntü kalitesi düşük olduğundan, görüntülerin daha iyi teknolojik ortamda izlenmesi talebinde bulunduk. Bugüne kadar davayla ilgili olarak toplamda 40 tanık dinlendi." dedi.Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 15 Aralık 2017'de daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına gitmişti. Pompalı tüfekle açılan ateşle yaralanan Kökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede öğrencilerle azmettirdiği gerekçesiyle U.Y'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.