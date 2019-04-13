Ödemiş'te "palyatif bakım hemşireleri" sertifikalarını aldı

Ödemiş Devlet Hastanesinde "palyatif bakım hemşireliği" eğitimi alan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen törende konuşan İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, Ödemiş'e her geldiğinde mutlu olduğunu ifade ederek Ödemiş Devlet Hastanesinde özellikli hizmet yapıldığını dile getirdi.

Salnur, palyatif hemşireliği konusuna gösterilen özveriye teşekkür ederek, "Tüm hastaların öyledir ama bir gün bile yatalak olmanın çok büyük eziyeti var. O yüzden yapacağınız her türlü hizmet Allah katında çok makbul, manevi, vicdani yönü de çok kuvvetli o yüzden çok güzel bir iş." dedi.

Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Koçak çok keyifli bir eğitim programı düzenlediklerini ifade ederek, "Çevre illerden gelen kursiyer hemşirelerimiz var. Mardin'den bile gelen var. Dolayısıyla onlarda tecrübelerimizi paylaşmak hastanemizdeki, iyi uygulamaları paylaşmak, onlardaki iyi uygulamaları bölüm bölüm gezmek bizim için çok keyifliydi. Eminim onlarda çok keyif aldılar. Ödemiş'in sadece hastanesini değil kültürünü de tanıttık. Çok sıcak ve samimi bir ortamda eğitimler devam ediyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursu başarıyla bitiren hemşirelere sertifikaları verildi.