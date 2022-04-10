Ödemiş'te polislerden zeybek gösterisi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Meydanındaki törende İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Belediye Başkanı Mehmet Eriş ile Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüsnü Korkmaz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şubesi Başkanı Selahattin Aktaşoğlu ve gaziler de katıldı.

Kutlamalar kapsamında polisler zeybek oynadı, ardından polis araçları ilçede siren çalarak tur attı.