Ödemiş'te ticari araçlar ilaçlanıyor

Türkiye'yi tehdit eden Corona virüsü ile mücadele için Ödemiş Şoförler Odası ilçede çalışan tüm minibüs, otobüs ve taksileri dezenfekte ediyor.

Konu hakkında Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ile görüştüklerini ve Eriş'ten de tam destek aldıklarını kaydeden Ödemiş Şoförler Odası Başkanı Tahir Silay, 'Amacımız halkın sağlıklı ve konforlu ulaşımını sağlamak' dedi Oda bünyesindeki minibüs, taksi ve otobüslerin toplu ulaşımda önemli rol oynadığına dikkat çeken oda başkanı Tahir Silay, 'Halkın sağlığı için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayız. Ödemiş merkez içinde ve diğer ilçelere çalışan 46 minibüsü, 50 taksi, 200 küçük otobüsümüz var. Tüm araçlarımızı dezefenkte etmek için ilaçlama çalışmalarına başladık. Toplum sağlığını doğrudan etkileyen bir mesleği icra ediyoruz, sorumluluğumuz büyük. Odamızdan desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Mehmet Eriş'e teşekkür ediyoruz' dedi. Amaçlarının Corona virüsü ile etkili bir mücadele başlatmak olduğunu kaydeden Silay, 'Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Kaliteli, sağlıklı ve konforlu ulaşım için üzerimize düşenleri yapıyoruz. İlaçlama çalışmalarının yanısıra tüm üyelerimize de Corona virüsünün belirtileri, korunma yolları, yapılması gerekenler başlıkları altında eğitici yayınları dağıtıyoruz, konunun hassasiyetini ayrıntıları ile anlatıyoruz. Vatandaşlarımız da kişisel temizliğine ve tedbirlerine önem versinler. Bu virüs tehlikeli ancak tedbir alıp bir şekilde hayata devam etmek de gerekiyor' şeklinde konuştu.