Ödemiş'te trafik kazası: 1 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 

Ödemiş'te trafik kazası: 1 yaralı
08 Şubat 2020 Cumartesi 11:17

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesinde, Karaaslanoğlu Sokak ile Şehit Şükrü Uzun Sokak’ın kesiştiği noktada 45 RG 210 plakalı Tutku Can Kurum yönetimindeki motosiklet ile Abdi Eneş yönetimindeki 35 AZ 1394 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu, park halindeki bir kamyon ile bir otomobilde de küçük çaplı hasar meydana geldi. 


Kaynak: AA
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