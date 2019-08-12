Ödemiş'te trafik uygulaması

Ödemiş Sim Köprüsü ve Ödemiş Ovakent yolunda trafik denetimi yapıldı.

Ödemiş'te trafik uygulaması
12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:22

Trafik denetimine Kaymakam Kasım Fikret Dayıoğlu, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüsnü Korkmaz da katıldı. 

Sürücüler trafik kurallarına riayet etmeleri konularında uyarıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz", "Kırmızı Düdük" ve "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" başlıklı broşürler de dağıtıldı. 

Kaymakam Dayıoğlu, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini amaçladıklarını dile getirdi. 


Kaynak: AA
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