Ödemiş'te yollar göle döndü

Yollar suyla dolup taşarken, vatandaşlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Ödemiş'te yollar göle döndü
13 Haziran 2019 Perşembe 11:07

Ödemiş'te başlayan yağmur, aralıklarla sağanak olarak yağdı.

Ödemiş'te saat 15.30 sıralarında başlayan yağmur, bir saat boyunca ve aralıklarla sağanak olarak sürdü. Yağmur suları cadde ve sokaklara doldu. Rögarların tıkanmasıyla yollar adeta göle döndü. Zemin katta kalan bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sürücüler, suyla dolu yolda ilerlemekte güçlük yaşadı. Yayalar da yağmurdan nasibini alırken, kimileri bir süre kapalı alanda dinmesini bekledi. Belediye ekipleri, olumsuzlukları gidermek için çalışma yaptı.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Kızlarağası Hanı'nda Soprano/Bas Allaturca
Sonraki Haber
İzmir Barosu: Çocuk işçiliği önlenmeli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.