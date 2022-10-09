Ödemiş'ten çağrı: Süt satarken de değerli olsun, inekler kesilmesin!

Türkiye'nin en çok süt üretimine sahip ilçesi Ödemiş'in eğitimci belediye başkanı Mehmet Eriş, çiğ sütün üreticiden alım fiyatının maliyetleri karşılamaya bile yetmediğini belirterek, son günlerde artan süt ineği kesimlerine dikkati çekti; "Çocuklarımız için değerli olan sütümüz üreticiden alınırken de değerini bulsun. İneklerimiz kesilmesin" dedi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, süt üreticileri ile birlikte süt kahvaltısında buluşarak çiğ sütteki fiyat krizine ve son dönemde artan süt ineği kesimlerine vurgu yaptı.

Ödemiş Belediyesi Salı Pazarı Kafeteryası'nda Ödemiş Belediyesi ve üreticilerin işbirliğiyle düzenlenen kahvaltıya Başkan Mehmet Eriş, eşi Selma Eriş, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Yerel Hizmetler Koordinatörü Hikmet Güriş, belediye meclisi üyeleri, kooperatif başkanları, üretici birlik ve oda temsilcileri, muhtarlar, veteriner hekimler ve büyükbaş hayvan üreticileri katıldı.

Genç-yaşlı herkes süt üreticisi için tabağını, bardağını alıp geldi

"Bardağını, tabağını al gel: Kahvaltıda buluşalım, süt bizden!" sloganıyla düzenlenen organizasyona ailelerin katılımı dikkat çekerken vatandaşlara sıcak süt, taban gevreği, çavdar ve karakılçık ekmeği, peynir, çökelekli salata ikram edildi. Çocuklar, bardaklarıyla sıraya girip sıcak süt aldı.

Sütteki fiyat krizine dikkat çekmek için bu organizasyonu üreticilerle birlikte düşündüklerini ifade eden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, günlük 2 bin 200 tonu aşan süt üretimiyle önemli bir merkez olan Ödemiş ile birlikte yurdun pek çok yerinde üreticinin zarar etmesi sebebiyle süt ineklerinin kesilmeye başladığını belirtti.

Eriş: "Kesilen sadece ineklerimiz değil geleceğimiz"

"Kesilen aslında sadece süt ineklerimiz değil aynı zamanda geleceğimiz" diyen Eriş, "Sütümüz çok değerli, neredeyse bir parmak kaymak bağlıyor. Ama üretenin elinin işe gitmesi, korkmadan kaygılanmadan işini yapabilmesi için sütün de değerini bulması gerekiyor. Bugün de bu amaçla farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düşünüldü. Tüketicide süt pahalı hale gelirse süt ürünleri de zamlanır gibi bir düşünce de var. Ama bizim burada üreticiye sahip çıkılmasıyla, ineklerin kesilmemesiyle aslında adil bir süt fiyatı ortaya çıkacaktır. Sütte adil fiyat hem üreticiyi hem de tüketiciyi korur.

1,5 milyon ineğimiz kesime gitmiş. Bu aynı zamanda hayvancılığımızın geleceğinin de kesilmesi demek. Bunun önlenmesi sütün fiyatının giderini karşılaması ile olur. Giderin ve üreticinin emeğinin karşılığını alınması ile olur. Geçmişte 90 kuruş süt 1 lira yoğurt olabiliyordu. Yoğurdun ucuzluğunun değil sütün ederinin de yerinde olduğunun bir göstergesiydi. Biz en azından 1 kilo süt ile 1,5 kilo yem alabilme paritesine kavuşulması gerektiğini söylüyoruz.

Kısır döngü ve ithalat uyarısı

Çocuklarımız için, sağlığımız için süt çok değerli ama üreticimizden alınırken süt değerini bulsun diyoruz. Damlarımız kapanmasın ineklerimiz bıçağa gitmesin. Eğer böyle devam ederse kısır döngü dediğimiz olay başlayacak. Dışarıdan yine inek getirilmesi yine et ihtiyacı için dana getirilmesi söz konusu olacak. Bu da üreticimize zarar demektir. Süt pazarı daralırsa etiket fiyatları daha da yükselecektir. Çünkü yokluk buna yol açacaktır. Biz varlıkla fiyat dengesi oluşsun istiyoruz üreticimiz adına. Dileriz ki sesimiz ilgili yerler ulaşır.

Üreticimizin sütünün, yoğurdunun, peynirinin hak ettiği fiyata ulaşmasını ve daha da fazla zarar etmemesini diliyoruz. Bugün buradaki organizasyona katkı sunan, katılan bizi yalnız bırakmayan herkese üreticimiz adına teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın katılımı da geleceğimiz için çok önemli ve değerli. Biz sütün başkenti Ödemiş'te üreticimizin sesini duyurmaya, yanında olmaya devam edeceğiz. Süt doğramacı ile kahvaltı yapmak güzeldi ama biz asıl geleceğimiz için buluştuk" dedi.