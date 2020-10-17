Ödemiş ve Tire'deki sahte içki operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı

Ödemiş ve Tire ilçelerinde düzenlenen sahte içki operasyonlarında 2 kişi yakalandı.

İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki nedeniyle ölümlerin engellenmesi ve halk sağlığının korunması için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Ödemiş ilçesinde Ovakent Mahallesi'ndeki A.Z.K. ile Tire ilçesindeki Ş.T'nin evlerine operasyon düzenledi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) iş birliğiyle düzenlenen operasyonda, 285 litre sahte içki ve 100 litre içki yapımında kullanılan esans ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.