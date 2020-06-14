Ödemiş ve Tire’de karakılçık hasadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kaybolmaya yüz tutmuş karakılçık buğdayını yeniden İzmir’in bereketli topraklarıyla buluşturdu, Ödemiş ve Tire’ye serpilen ilk tohumlar boy verdi. Her iki ilçede ilk hasada katılan Başkanı Tunç Soyer, karakılçık buğdayı üreten çiftçilere hükümetin açıklayacağı taban fiyatın iki katına alım garantisi verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ata tohumu karakılçık buğdayı üretimini yeniden yaşama geçirdi. İthal tohum yerine yerli tohum üretmek ve buğday üreticilerine destek sağlamak için Menemen, Ödemiş ve Tire’de geçtiğimiz yıl ilk kez toprakla buluşan karakılçık buğdayında hasat başladı. "Başka bir tarım mümkün" diyerek çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ödemiş ve Tire’ye giderek karakılçık buğdayının hasat çalışmasına katıldı. Ödemiş'in Demircili Köyü'nde Demircili Kooperatifi'nin üretim tesisini gezen Başkan Soyer, buradan traktörle tarlaya geçerek karakılçık buğdayı biçti. Başkan Soyer'e Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş ile İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer eşlik etti. Başkan Soyer, Ödemiş'in ardından Tire'ye ge&cc edil;ti. Burada Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve eşi Necibe Duran ile birlikte ilk hasadı gerçekleştirdi.

Yerli tohuma sahip çıkacağız

Ödemiş'te Demircili Köy Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, salgının bize verdiği en önemli derslerden birinin doğayla uyumlu tarım yapmak olduğunu söyledi. Başkan Soyer, "Suyumuza, toprağımıza sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Bunun için yerli tohuma dönmek lazım. Seferihisar'da bir avuçla başlayan hikayede karakılçık buğdayı önce saksıda yetişti, sonra bir bahçeye ardından yüzlerce dönümlük tarlaya ulaştı. Şimdi Menemen'in ve Küçük Menderes'in ovalarına geçti. Gördük ki su istemiyor. Tüketici için tercih edilen bir ürün, glüteni düşük, dayanıklı, lezzetli ve sağlıklı. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şunun sözünü veriyorum. Devletin verdiği taban fiyatının iki misliyle karakılçık buğdayını alacağız. Neden?

Karakıl&cce dil;ık hem size hem kentliye ekmek olacak. Sağlıklı, temiz, güvenilir bir tohum olduğu, bu toprakların gerçek ürünü olduğu için karakılçık buğdayına sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

150 dönümle başladı

Ödemiş'te geçtiğimiz yıl İzmir Köy Koop Birliği'nin Demircili Kooperatifi'ne verdiği destekle üreticiler tarafından 100 dönümlük araziye karakılçık buğdayı ekilmiş; Tire'de Kahrat Köyü'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen karakılçık buğdayı Tire Belediyesi'ne ait 50 dönümlük arazide toprakla buluşmuştu. Hasadın ardından üretilen karakılçık buğdayı üreticilerden alınarak bir kısmı tohum olarak saklanacak, kalanından un ve ardından ekmek elde edilerek halka ulaştırılacak.

Karakılçık döndü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı atalık tohum karakılçık buğdayını yaygınlaştırma projesi, İzmir ölçeğine taşınarak kentin tüm ovalarını karakılçık buğdayıyla buluşturmayı hedefliyor. Menemen’de 300 dönümlük araziye geçen Kasım ayında ilk atalık tohumları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer serpmişti. Menemen'de de önümüzdeki hafta hasat başlıyor. Seferihisar'da ise dört yıldır 500 dönümlük alanda karakılçık buğdayı üretiliyor. n Pelin Atmaca

Patates üreticilerine müjde

Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma öncelik verdiklerini ifade eden Başkan Soyer, "Tarım zarar görüyor, acı çekiyorsa memleket acı çekiyordur. Mustafa Kemal Atatürk, 'köylü milletin efendisidir' diye boşuna dememiş. Çünkü köylü milletin efendisi olmaktan çıktığında memleket zarar görüyor. Biz toprağında üretim yapan insanın üretimiyle gurur duymasını sağlayacağız. 'İyi ki üretiyorum' dedirteceğiz. Biz köylülerimizin köyden kente göç etmesini istemiyoruz. Küçük üreticinin üretimine sahip çıkarak, kooperatifleşerek bunu başaracağız. Tek başına kalan üretici ürününün karşılığını alamaz" dedi.

Ödemiş'te üretim yollarına sathi kaplama yapılacağını da söyleyen Başkan Soyer, bir müjde de zor durumdaki Ödemişli patates üreticilerine verdi. Başkan Soyer üreticileri desteklemek için önümüzdeki hafta patates alımlarına başlayacaklarını müjdeledi.

Başkan Soyer örnek oldu

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Tunç Başkanımızın Seferihisar'da ata tohumlarıyla attığı tohum yeşerdi. Onun yeşerttiği tohumlar bölgemize kadar geldi. Bu yakılan ışığı Türkiye'nin dışa bağımlılığına bir tepki olarak yorumlamak gerekir. Kentimize sahip çıkma adına bunu yapıyor. Aynı Atatürk'ün Atatürk Orman Çiftliği'ni kurduğu gibi tüm Türkiye'ye örnek olarak bizi yüreklendirdiği için teşekkür ediyorum. Tarlalarımızı sürekli ziyaret edip kadınlarımıza örnek olan İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer'e ayrıca teşekkür ediyorum." dedi. Pandemi sürecinde tarlalarda kalan baklaları alan, hasadı başlayan bezelyeye sahip çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinin çok önemli olduğunu söyleyen Eriş, "Patates üreticilerimiz zor durumda. Başkanımız patates alımında da bize destek verece ğinin sözünü verdi. Çok mutlu olduk" diye konuştu.

Karakılçığın öyküsü

Seferihisar Belediyesi, 2011 yılında yerli tohumların yaygınlaşması için Tohum Takas Şenliği düzenlemeye karar verdi. elediye çalışanları köy köy dolaşıp satışı yasaklanan yerli tohumları araştırdı. Gödence köyünde yaşlı bir çiftçide çok az miktarda “Topan karakılçık” buğdayı bulundu. Can Yücel’in vasiyetinden yola çıkılarak Seferihisar’da “Can Yücel Tohum Merkezi” kuruldu. Bu merkezde karakılçık buğdayının çoğaltılması için yaklaşık dört yıl uğraşıldı. 2016 yılında sonuç alındı ve yüz yıl önceki tekniklerle ekmek üretildi. Bu ekmek hem belediyenin marketlerinde hem de Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin www.seferipazar.com internet sitesinde çok aranan bir çeşit haline geldi. Belediye de tohumu çiftçilere ücretsiz dağıtıp, karakılçık buğdayına hükümetin a&c cedil;ıklayacağı taban fiyatın iki katına alım garantisi verdi. Bir köylünün deposundan çıkan bir avuç genetiği değiştirilmemiş ata tohumu buğday bu sayede ticari bir değer haline geldi.