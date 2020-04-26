Ödemiş’te fırın denetimi

Koronavirüs ile mücadele sürecinde gıda denetimlerini sürdüren Ödemiş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı ile birlikte pide ve ekmek üretimi yapan fırınlarda kontrolleri arttırdı.

Ödemiş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde pide ve ekmek üretimi yapan fırınlarda periyodik olarak gerçekleştirdiği denetimleri Ramazan ayı ile birlikte arttırdı. Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj uygunluğu, kılık kıyafet temizliği konusunda kontroller yapılıyor.

Yaptırım uygulanıyor

Ödemişlilerin sağlıklı, hijyenik bir ortamda alıveriş yapmaları amacıyla yapılan denetimlerde, esnafa tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda uyarılarda bulunuluyor. Yapılan uyarılara rağmen eksiklikleri gidermeyen, yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak faaliyet gösteren işyerlerine gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor. Koronavirüs’e karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın Ramazan genelgesi gereği pide kuyruklarının yaşanmaması adına Ödemiş’teki fırınlarda iftar saatinden 2 saat önce pide üretimi durduruluyor. Ödemiş’te 250 gram pide 2 lira 50 kuruş, 300 gram pide de 3 liradan satışa sunuluyor.