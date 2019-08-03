Ödemiş’ten Selçuk’a çevreci destek

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Selçuk Şirince’de yapılacak mermer ocağı için mücadele eden Şirince Türetim Derneği başlattığı kampanyaya ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel’e destek olmak amacıyla mesaj yayınladı.

Başkan Eriş, çevremizi, toprağımızı, suyumuzu, havamızı korumak adına geçmişte nasıl bir duruş sergilemişsek bugün de Küçükmenderes havzası olarak, kardeşliğimizi, birlikteliğimizi hep birlikte göstereceğiz” dedi. Başkan Mehmet Eriş; “Bozdağlardaki altın madeni arama ve açma çalışmalarına karşı çevremizi, toprağımızı, suyumuzu, havamızı korumak adına geçmişte nasıl bir duruş sergilemişsek bugün de Kaz Dağları için, Şirince için veya jeotermal santrallerle inanılmaz tahrip olan Aydın Ovası için yine ayaktayız. Çevreyi hor gören geleceği zor görür. Küçükmenderes Havzası olarak birlikteliğimiz, kardeşliğimiz her konuda devam edecek” dedi.