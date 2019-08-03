Ödemiş’ten Selçuk’a çevreci destek

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Selçuk Şirince’de yapılacak mermer ocağı için mücadele eden Şirince Türetim Derneği başlattığı kampanyaya ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel’e destek olmak amacıyla mesaj yayınladı.

Ödemiş’ten Selçuk’a çevreci destek
03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:34

Başkan Eriş, çevremizi, toprağımızı, suyumuzu, havamızı korumak adına geçmişte nasıl bir duruş sergilemişsek bugün de  Küçükmenderes havzası olarak, kardeşliğimizi, birlikteliğimizi hep birlikte göstereceğiz” dedi. Başkan Mehmet Eriş; “Bozdağlardaki altın madeni arama ve açma  çalışmalarına karşı çevremizi, toprağımızı, suyumuzu, havamızı korumak adına geçmişte nasıl bir duruş sergilemişsek bugün de Kaz Dağları için, Şirince için veya jeotermal santrallerle inanılmaz tahrip olan Aydın Ovası için yine ayaktayız. Çevreyi hor gören geleceği zor görür. Küçükmenderes Havzası olarak birlikteliğimiz, kardeşliğimiz her konuda devam edecek” dedi.

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