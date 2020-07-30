OFİSMOD'tan AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'ye ziyaret

Ofis ve İş Mobilyacıları Sanayici İş Adamları Derneği (OFİSMOD), AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret etti.

OFİSMOD'tan AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'ye ziyaret
30 Temmuz 2020 Perşembe 10:31

Dernek'ten yapılan açıklamaya göre derneğin yönetim kurulu üyelerinden oluşan ekip, Sürekli'yi il başkanlığında ziyaret etti. Açıklamada görüşlerine yer verilen OFİSMOD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Hepkafadar, ziyarette sektörün sorunlarını anlattıklarını aktardı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sektör üzerine etkilerini de konuştuklarını Hepkafadar, şunları kaydetti:

"Dernek faaliyetleri hakkında da bilgi verdik. Ayrıca sadece ilimiz için değil bölgemiz için çok önemli bir yatırım olan Torbalı'da yapılacak mobilya organize sanayi bölgesi için de fikir alışverişinde bulunduk. Sayın Sürekli'ye misafirperverliği için çok teşekkür ederiz." Ziyarete, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Metin Güreler'in de eşlik ettiği bildirildi. 

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