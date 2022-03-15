Oğlu cinayet işledi, savcı babasına da müebbet istedi!

İzmir'in Buca ilçesinde çocuklarının gürültü yaptığını iddia ettiği Adem Ateş'i (38) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren komşusu emekli astsubay Kemal Yıldız (51) ile 'Bunları öldür gitsin. Ben çocuklarına bakarım' diyen babası Kazım Yıldız (71) için müebbet hapis cezası istendi.

Olay, 4 Ocak günü saat 17.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi, 249/1 Sokak'ta meydana geldi. Aynı binada altlı- üstlü oturan Adem Ateş ile komşusu emekli astsubay Kemal Yıldız, 'çocuk gürültüsü' nedeniyle tartıştı. Taraflar, karakola gidip birbirinden şikayetçi olduktan sonra eve döndü. İddiaya göre Ateş, Yıldız’ı dışarıya çağırdı. Çıkan kavgada Yıldız, Ateş'i tabancayla vurarak yaraladı. Ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 ikiz çocuk babası Adem Ateş kurtarılamadı. Saklandığı evde yakalanan Kemal Yıldız ile 'azmettirici' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan babası Kazım Yıldız (71) tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Kazım Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BUNLARI ÖLDÜR GİTSİN'

Olayla ilgili hazırlanan iddianame, İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede; tarafların 'gürültü' nedeniyle birbirleriyle önceden tartıştıkları ve olay günü karakola gidip, şikayetçi oldukları belirtildi. Tarafların ifade verdikten sonra eve döndüğü, bu sırada Ateş'in konuşmak için Yıldız'ı aşağıya çağırdığı aktarıldı. İddianamede, Yıldız'ın da beylik tabancasına bir mermi koyarak aşağıya indiğinin altı çizildi. Çıkan tartışmada Yıldız'ın Ateş'i vurduğu yer aldı. İfadeler ve toplanan deliller ışığında Kazım Yıldız'ın sanık oğluna, 'Ne konuşuyorsun? Bunları öldür gitsin. Başka türlü kurtulamayız. Sen girer çıkarsın, çocuklarına bakarım' dediği de iddianamede yer aldı.

TUTUKSUK SANIK İÇİN TEDBİR ALDIRDI

Kazım Yıldız'ın kendisine yöneltilen 'azmettiricilik' suçlamasını kabul etmediği, Kemal Yıldız'ın da silahı korkutmak için yanına aldığını ve çıkan arbede sırasında birden kazara patladığını söylediği belirtildi. Savcı, her ne kadar otopsi raporu çıkmamış da olsa toplanan deliller ve alınan ifadelerin dava açmaya yeterli olduğunu belirterek, tutuklu sanık Kemal Yıldız'a 'silahla kasten öldürme', Kazım Yıldız'a ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Bu arada tutuksuz sanık Kazım Yıldız ile ilgili Adem Ateş'in eşi Senem Ateş'in '100 metreden fazla yaklaşmama' tedbiri aldırdığı, fakat Yıldız'ın uymadığı, bu nedenle şikayetçi olduğu belirtildi.