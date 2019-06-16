Oğlu gelemedi, kendisi gitti

Kadifekale'deki Hava Şehitliği'ne, Hakkari Çukurca'da 2012'de şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin babası Satılmış Çiftçi, Babalar Günü için oğlunun mezarına gitti.

Oğlu gelemedi, kendisi gitti
16 Haziran 2019 Pazar 14:15

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2012 yılında askeri birliğin geçişi sırasında, teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin İzmir'de yaşayan babası Satılmış Çifti, Babalar Günü'nde oğlunun kabrini ziyaret etti.

Baba Satılmış Çiftçi, "Yanımda hiç kimsem yok. Bir tek bu oğlum var. Her zaman geliyorum ziyaretine. Ne Babalar Günü'nde, ne de Anneler Günü'nde kimsemiz kalmadı. Gelenimiz yok. Babalar Günü'nde o bana gelemedi, ben oğluma geldim" diye konuştu.


Kaynak: DHA
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