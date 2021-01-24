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Oğlu ve gelinini şikayet etti: Benim adıma kredi çektiler

İzmir'de hasta bakıcılığı yapan Yaşariye Ç, oğlu ve gelini hakkında kendisinden habersiz hesabından kredi çektikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu belirtti

Oğlu ve gelinini şikayet etti: Benim adıma kredi çektiler
24 Ocak 2021 Pazar 09:19

Konak ilçesinde yaşlı bir hastaya bakarak geçimini sağlayan Yaşariye Ç. (46), gazetecilere açıklamasında ziyarete gittiği oğlu Mustafa Ç. ile gelini Esma Ç'nin cep telefonunu alarak mobil bankacılık üzerinden kendi hesabından kredi çektikleri iddiasında bulundu. 

Toplam 3 seferde çekilen kredi miktarının yaklaşık 30 bin lira olduğunu iddia eden Yaşariye Ç, dolandırıldığını bankaya gidince anladığını aktardı. 

Yaşariye Ç. ölen eşinden kalan maaş ve hasta bakarak elde ettiği gelirle yaşamını sürdürdüğünü ve adına çekilen krediyi ödeyemeyeceğini kaydederek, oğlu ve gelini hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #kredi çekme #dolandırıcılık
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