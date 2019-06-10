Oğlumu yanımda hissettiriyor

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan baba Köseler, bisiklet kazalarına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen birçok etkinlikte yer aldı.

Geçen yıl 24 Mayıs'ta Mithatpaşa Caddesi'nde, Berkcan Dikme idaresindeki 35 F 6229 plakalı hafif ticari araç, Bike İzmir Bisiklet Kulübü üyeleri Eray Köseler ve Remzi Batu Karabulut'a çarptı. Kazada, Köseler ve araç sürücüsü Dikme öldü, diğer bisikletçi Karabulut ise yaralandı.

Baba Köseler, şimdi de oğlunun da üyesi olduğu bisiklet kulübüyle sürüşe başladı.

Oğluyla aynı zamanda aldığı ancak kazanın ardından depoya kaldırdığı bisikletini hazırlayan baba Köseler, Bike İzmir Bisiklet Kulübü üyeleriyle çeşitli spor etkinliklerine katılıyor.

Baba Köseler, sürüş sırasında oğlunun ismi ve resminin bulunduğu fuları ise yanından ayırmıyor.

Kısa süre önce gruba katılan Köseler, bisiklet turlarında, herhangi olumsuzluk yaşanmaması için katılımcılara uyarılarda bulunuyor ve önderlik yapıyor.

Başka Eraylar ölmesin

Köseler, oğlunun kendisini de ikna etmesiyle iki bisiklet aldıklarını, onunla zaman zaman sürüşlere çıktıklarını anlattı.

Oğlunun kendisine bisiklet kullanmayı sevdirdiğini belirten Köseler, 'Eray'ın çok hayalleri vardı. Kazadan bir yıl sonra dernek üyelerinin de desteğiyle onun hayallerini yerine getirmek için sürüşlere katılmaya başladım. Çünkü bisikletle giderken oğlumun yanımda olduğunu hissediyorum. Bisiklet kullanırken o çok mutluydu.' diye konuştu.

Yanlarından araçlar geçerken zaman zaman tedirginlik duyduğunu dile getiren Köseler, oğlunun hayatını kaybettiği yerden geçerken ise çok farklı duygular yaşadığını ifade etti.

Sürücülerin bisikletlilere karşı daha dikkati olması gerektiğini vurgulayan Köseler, 'Oğlum, bisiklet kazaları konusunda simge isim oldu. Onun bir şeylere öncülük ettiğini hissediyorum. Kurallara uymazsanız insanlara bedel ödetirsiniz. Onun için artık başka Erayların ölmemesini istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Bike İzmir Bisiklet Kulübü Başkanı Mustafa Kemal Kara da manevi olarak Eray'ı her zaman yanlarında hissettiklerini belirtti.

Eray'ın ölümünün kendilerini de çok üzdüğünü dile getiren Kara, 'O hayat dolu bir insandı. Bisiklete de gönül vermişti. Babası bir yıl sonra derneğimize katıldı. Eray'ın içinde kalan bisiklet aşkı babasında alevlendi.' dedi.