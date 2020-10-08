Öğrenci odaklılık toplantısı yapıldı

Ege Üniversitesinin araştırma üniversiteleri arasında yer alması hedefi ile sürekli çalışan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, bu süreçteki en önemli kriterlerden biri olan "Öğrenci Odaklılık" ilkesiyle yürütülen çalışmalarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi

Ege Üniversitesinin 2023 Akademik Vizyonu kapsamında gerçekleştirilen "Öğrenci Odaklılık" hedef ve stratejilerinin anlatıldığı sunuma; EÜ Senato Üyeleri, akademik ve idari çalışanlar katıldı. Toplantıda, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, göreve geldiği günden beri Ege Üniversitesi 2023 Akademik Vizyonu doğrultusunda öğrenci odaklı yapılan çalışmalara değindi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini çağın gereksinimlerine ve teknolojik gelişmelere uygun hale getirmek ve öğrencilerin daha kaliteli eğitim almalarına olanak sağlamak için Akreditasyon Destek Komisyonu ve Akademik Danışmanlık Sisteminin yanı sıra pek çok yeni düzenlemeyi hayata geçirdiklerini söyledi. EÜ'nün YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programına başvuran 54 üniversite arasından seçilen 11 üniversiteden birisi olduğunu vurgulayan Rektör Budak, 2017 yılında 11 olan akredite program sayısının, 2020 yılı itibariyle 23 programa ulaşarak akredite olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Budak, "Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimizi, Türkiye'de ilk olan Öğretim Teknolojileri Koordinatörlüğünü kurduk. 2 yüksek lisans programı, 1 lisans tamamlama programı, 78 Lisans dersi vererek, 11 bin 760 öğrencimize ulaştık. Ege Üniversitesi Dijital Ders Materyal Havuzunu (EGEDERS), öğrencilerimizin kullanımına sunduk. EGEDERS'in Haziran 2020 itibariyle toplam 68 bin 183 aktif kullanıcısı bulunuyor. COVİD-19 salgını sürecinde öğrencilerimizin uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin sorularına yönelik Canlı Destek Hattı kurduk. Uzaktan eğitimle ilgili soruları cevaplamak adına oluşturulan 'canlidestek.ege.edu.tr' web sayfası üzerinden 7 gün 24 saat çalışma prensibiyle bin 118 çevrimiçi yardım sağlanarak bin 983 e-postaya cevap verdik. Ayrıca "EgeDers Canlı" mobil uygulamasını öğrencilerimizin kullanıma sunduk" dedi.

Üç yıl üst üste birinci sırada

Prof. Dr. Budak, "Lisans öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin memnuniyetlerine yönelik olarak Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (UniAr) tarafından yapılan ankete göre; 163 yükseköğretim kurumundan 18 bin öğrenciyle yapılan araştırmada, uzaktan eğitim sürecini iyi yöneten vakıf ve devlet üniversiteleri sıralamasında devlet üniversiteleri içinde 8'inci sırada yer aldık. Öğrenci, öğretim elemanı, açılan ders sayıları dikkate alındığında 1'inci sırada yer aldık. 2018 yılında Ege Üniversitesi 100/2000 YÖK Doktora Burslarını Değerlendirme Üst Komisyonu kurduk. Üniversitemiz 2018 yılında 133, 2019 yılında 180 ve 2020 yılında 193 doktora öğrencisi ile YÖK 100/2000 doktora burs programından yararlanan üniversiteler arasında üç yıl üst üste birinci sırada yer aldı. Öğrencilerimize bilimsel düşünme pratikleri kazandırmak için faaliyet gösterecek olan Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezimizi hizmete açtık. Ege Bilim Platformu adında bir bilimsel etkileşim platformunu oluşturduk. Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı (SPSS) yazılımını lisanslı satın alarak öğrencilerimizin imkanına sunduk. Kütüphanemizin fiziki ve dijital altyapısını öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda yeniledik. Kütüphane kullanımında son üç yılda toplam 4 kattan fazla artış sağladık" dedi.

Güvenli, huzurlu ve yeşil bir kampüs

Öğrencilerin daha güvenli, huzurlu ve yeşil bir kampüste eğitim hayatına devam edebilmesi için çevre düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Budak, "Son üç yılda yürüttüğümüz çalışmalarla 33 bin 496 metrekare olan otopark alanlarını 63 bin 524 metrekareye ulaştırdık. Araç kapasitesini ise 870'den bin 597 araca çıkardık. Sürdürülebilir Yeşil Kampüs projemiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz çalışmalarla toplam 109 bin 291 metrekare yeşil alan, 2 bin 500 metre bisiklet yolu, 2 bin 770 metrelik tartan pistli sağlıklı yaşam yolunu üniversitemize kazandırdık. Engelli öğrencilerimizin sesli betimlemeyle yönlerini bulmalarına ve kendi rotalarını tanımlayabilmelerine olanak sağlayan Engelsiz Bilgilendirme ve Yönlendirme Sistemini (EYBİS) öğrencilerimizin kullanımına sunduk. Engelsiz Bilgilendirme Asistanı (EBA), üniversitemizin hizmetlerine yönelik bilgilere erişim konusunda engelli bireylerin kolayca ulaşabileceği şekilde sunmayı hedefleyen programı hayata geçirdik. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun desteğiyle üniversitemizin sportif faaliyetlerine ilişkin altyapısını yeniledik. Üniversitemizdeki öğrenci topluluklarını yeniden yapılandırarak, topluluk sayısını 76'ya çıkardık. Bakanlığımız ile yaptığımız protokol kapsamında Türkiye'de ilk kez üniversite kampüsü içinde Genç Ofis açtık. Kampüsümüze toplamda 10 bin kişinin kullanabileceği kapasiteye sahip olan ve Eylül ayı itibariyle ilk etabı 2 bin 600 kız öğrencimizin kullanımına sunulan KYK Yurdunu Üniversitemize kazandırdık. Bergama Meslek Yüksekokulu kampüsünde 500 yataklı yurdun yapılmasına yönelik girişimlerde bulunduk. 3 Nolu Öğrenci Yemekhanemizi hizmete açtık. Merkez Kampüsümüzdeki 1 No'lu Yemekhaneye entegreli olarak Ana Yemekhane Mutfağımızı açtık. Tüm yerleşkelerdeki kamera sistemlerini yeniledik. Türkiye'de ilk kez 5555-Güvenlik Acil Yardım Hattı, Acil Panik Butonu sistemi kurarak Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirdik. Türkiye'de ilk kez gerçekleşen Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesinden "Öncelikli Randevu Sistemi" uygulamasını hayata geçirdik. Psikolojik Danışmanlık Birimimizin işleyişini değiştirerek, öğrencilerimizin hem yüz yüze hem de online olarak hizmet alabilmesini sağladık. Üniversitemiz kampüsümüze 112 Ambulans İstasyonunu kurduk" dedi.