Öğrenci servislerine zam kapıda!

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, yeni eğitim öğretim döneminde geçerli olacak öğrenci servis ücretlerine yüzde 25-30 oranında zam gelebileceğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’de en son nisan ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME) çıkan kararla yüzde 40 oranında zam gelen öğrenci servis ücretlerine okulların açılmasına sayılı günler kala yeni bir zam daha geliyor. Nisan ayında yapılan zamla 3 kilometreye kadar servis ücreti aylık 385 liradan 540'a yükselirken 3-40 kilometre arası için ise 980 ila bin 370 lira arasında değişen fiyatlar belirlenmişti. Bu ay içinde toplanması beklenen UKOME toplantısında da yeni eğitim öğretim döneminde geçerli olacak öğrenci servis ücretlerine yüzde 25-30 oranında zam gelmesi bekleniyor.

Yeni sezonda yeni tarife geçerli olacak

Yeni eğitim öğretim yılında UKOME toplantısında belirlenecek tarifenin geçerli olacağını aktaran İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, “Artan maliyetler nedeniyle hem geçen yılın son ayında hem de nisan ayında öğrenci servis ücretlerine bir güncelleme gelmişti. Bu ay içinde gerçekleşecek UKOME toplantısında da 2022-2023 eğitim-öğretim yılında geçerli olacak yeni fiyat tarifesi belirlenecek. Servis esnafı olarak yüzde 25-30 oranında fiyatlarda bir artış beklentimiz var. Artan maliyetler ve akaryakıt fiyatlarına ardı ardına gelen zamlar neticesinde öğrenci servis ücretleri iki kere güncellendi. Ama bu güncellemeler sonucunda esnafımız; ücret farkını tam anlamıyla alamadı, fedakârlık yaparak sezon başındaki fiyatlarla devam ettiler. Yeni sezon başlangıcında bu durum böyle olamayacaktır” dedi.

“Fiyatların sabit kalmasını istiyoruz”

Yeni eğitim-öğretim yılına girerken servis esnafının öngörülebilirlik beklediğinin de vurgulayan Mert, “Akaryakıt fiyatlarında bir netlik bekliyoruz. Geçen sene öğrenci velilerimizle servis sözleşmesi yaptığımızda mazot 5, 52 TL civarındaydı daha sonra 30 TL civarını gördüğü için biz çok büyük zarar ettik. Akaryakıt fiyatlarındaki fahiş yükseliş esnafımızı derinden etkiledi. Biz fiyatların sabit kalmasını istiyoruz. Çünkü sezon içerisinde yaptığımız güncellemelerle fiyat farklarını çok fazla alamıyoruz. O yüzden akaryakıt fiyatları sabitlenirse ya da düşerse esnafımızın ve velilerin yararına olur. Çünkü şu anda da akaryakıt fiyatları çok yüksek” ifadelerini kullandı.

Korsan servislere karşı velileri uyardı

Öğrenci velilerini yeni eğitim-öğretim yılı öncesi korsan servislere karşı da uyaran İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, “Korsan servislerle ilgili göreve geldiğimiz ocak ayından bu yana etkin mücadele etmekteyiz. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzle, trafik polislerimizle ve jandarmamızla Oda olarak İzmir'in çeşitli noktalarında denetlemeler yaptık. Bu denetlemeleri artık rutin hale getirmeye başladık. Korsan taşımacılığın üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Velilerimiz öncelikle servis tercihi yaparken araçların S plakalı olmasına dikkat etmeli. Velilerimiz en değerli varlıkları olan çocuklarını korsan servislere emanet etmesinler. Bizler S plakalı esnaflar olarak güvenli yolcu taşımacılığı yapıyoruz. Belgelerimiz tam, araçlarımızın tertibatları hepsi yasal. Çocuklarımız en değerli varlıklarımız. Velilerimiz korsan servisleri değil mutlaka S plakalı servisleri tercih etsinler” diye konuştu.