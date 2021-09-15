Öğrenciler karanlıkta dersten çıkıyor, aileler tepkili!

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde eğitim sorunları bitmek bilmiyor. Ulucak Beldesinde deprem nedeniyle hasar gören iki okulun öğrencileri, bir ilköğretim okulunda eğitim ve öğretime devam etmesi nedeniyle eğitim akşam geç saatlere kadar sürüyor. Öğrenciler dersten saat 20.30'da çıkarken, aileler de isyanda

Eğitim İş Sendikası Kemalpaşa Temsilcisi Salih Topuk, Bilim ve Sağlık Haber Ajansı’na yaptığı değerlendirmede, “Okulların günlük ders sayıları 7 saat ve üzerinde olduğu için öğrenciler sabah 7.30’da derse girip akşam 20.30’da dersten çıkıyorlar. Bu sorunun sona erdirilmesi, öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için hem Kemalpaşa’ya hem de Ulucak’a okul yapılması şart” diye konuştu.

Muhtar Çiftçi Tayyip Erdoğan’dan Yardım İstedi

Ulucak Muhtarı Bekir Çiftçi ise yaptığı açıklamada, “Okulun düzensiz giriş ve çıkış saatleri nedeniyle veliler ve öğrencilerimiz çok tepkili. Geçen yıl lisemiz depremden zarar gördü ve yıkıldı. Hala yenisi için temel atılmadı. Damlacık köyündeki okulumuz da yıkıldı. O öğrenciler de bu okula geliyor. Öğrenciler 20.00'de okuldan çıkıyor 20.30’da eve geliyor. 600 öğrencimiz mağdur. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Milli Eğitim Bakanımızın öğrencilerimizin ve velilerimizin sesini duymasını istiyorum” şeklinde konuştu.