Öğrenciler topladıkları atıklardan heykel yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Karşıyaka Sınav Koleji ile işbirliği yaptı. “Doğayı kirletme, geleceğimi karartma” diyen gençler Doğal Yaşam Parkı çevresinden topladıkları atıklarla kartal heykeli yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaşanılabilir ve temiz çevre çalışmalarına, Karşıyaka Sınav Koleji öğrencileri de destek verdi. Öğrenciler, İzmir Doğal Yaşam Parkı çevresindeki geri dönüştürülebilir atıkları topladı. “Doğayı kirletme, geleceğimi karartma” diyen öğrenciler içecek kutuları, pet şişeler, dondurma çubukları, CD gibi malzemelerden bir buçuk metrelik bir kartal heykeli yaptı. Yaklaşık dört ay süren çalışmaların ardından atıklardan elde edilen heykel, törenle ziyarete açıldı.

Geri Dönüşüm Kartal Heykeli’nin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Kemal Kılıç, Sasalı Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Şahin Afşin ile İzmir Sınav Kolejleri Kurucu Temsilcisi İlker Sümer ve öğrenciler katıldı.

“Atık sizin elinizde sanat eserine dönüştü”

Törende konuşan Kemal Kılıç çalışmanın önemine değinerek, “Bugün burada büyük bir hayranlıkla el emeğiniz, göz nurunuz eserinize bakıyoruz. Bu eseri hayata getirmeden evvel çevre için kirlilik kaynağı olabilecek bu nesneleri naif düşüncelerinizde, zarif ellerinizle dönüştürdüğünüz heykele bakıyorum ve bir hayali görüyorum. Sanat atığı bir esin kaynağı esere çevirebilecek bir sihirdir. Süpürgecimiz için iş, toplayıcı için ekmek, sizin ellerinizde sanat” dedi.

“Gençler sürdürülebilir bir gelecek istiyor”

İzmir Sınav Kolejleri Kurucu Temsilcisi İlker Sümer de gençlerin gezegenin bilinçsiz tüketim nedeniyle bir çöp yığınına dönüşmesini istemediğini söyledi. Geri dönüştürülebilir atıkların çöpe gitmesini istemediklerini ifade eden Sümer, “Gençler sürdürülebilir bir gelecek istiyor. Yapılan araştırmalar dünyadaki çevre kirliliğinin yüzde 50’sinin, son yıllarda meydana geldiğini ortaya koyuyor. Biz insanlar gün geçtikçe daha fazla çöp oluşturuyoruz. Evimiz olan dünyamızın geleceği için bilinçli tüketiciler olmaya ve geri dönüştürülebilir atıklarımızı ayrıştırarak onlara geri dönüşüm yoluyla ikinci bir şans tanımaya mecburuz” diye konuştu.