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Öğrencilerden, görme engelliler için müthiş proje!

Öğrencilerden, görme engelliler için müthiş proje!
02 Aralık 2022 Cuma 11:48

İzmir'in Buca ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, görme engelli bireyler için durağa yanaşan otobüsün hangi güzergahta ilerlediğini gösteren proje hazırladı. Projenin danışmanlığını yürüten Bilişim Öğretmeni Barış Tufantepe, "Proje, görme engelli bir birey durağa geldiği zaman cihaza otobüs numarasını kodluyor. Engelli bireyin bastonu ile otobüse yerleştirilen cihaz, birbirleriyle iletişim kuruyor" dedi.

Buca Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, görme engelli bireyler için 'Enbus' adı verilen bir proje hazırladı. Proje kapsamında durağa yanaşan otobüsün hangi güzergahta ilerlediğini gösteren bir sistem kuruldu. Tasarladıkları elektronik kartı programlayıp, bir cihaza yerleştiren öğrenciler, bunu da engelli bireyin kullandığı beyaz bastona sabitledi. Sistem sayesinde görme engelli bireyler, durağa gelen otobüsün numarasını ve güzergahını öğrenebiliyor. Sistemden giden sinyal sayesinde şoför de durakta görme engelli bir bireyin otobüs beklediğini biliyor.

'TEKNOFEST'TE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ ALDI'

Projenin danışmanlığını yürüten Bilişim Öğretmeni Barış Tufantepe, "Okulumuzun Robokod Buca Takımı'nı 2017 yılında kurduk. Bu projemizi de 2020 yılından beri geliştiriyoruz. Proje, görme engelli bir birey durağa geldiği zaman cihaza otobüs numarasını kodluyor. Engelli bireyin bastonu ile otobüse yerleştirilen cihaz, birbirleriyle iletişim kuruyor. Böylelikle engelli birey, otobüsün hangi güzergahta sefer yaptığını anlıyor. Engelli bireyin hayatı kolaylaşmış oluyor" dedi.

Buca Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Harun Yılmaz ise "Okulumuzun kodlama ve Ar-Ge ekibi, çok sayıda yarışmada kentimizi temsil ediyor. Bu projemiz de TEKNOFEST'te üçüncülük ödülü aldı. Okulumuzun çeşitli projelerinden 135 patent, marka ve faydalı model başvurumuz var. Bakanlığa projelere verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Projeyi belediyelerle görüşüp, döner sermayemize gelir elde etmek istiyoruz" diye konuştu.

'HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRMAK İSTEDİK'

Projede yer alan 11’inci sınıf öğrencisi Sercan Sarp Koşar (16), "Otobüs ve metro duraklarında görme engellilerin yaşadığı sıkıntıları gördük. Yalnızken toplu taşımayı kullanmakta güçlük çekiyorlardı. Hayatlarını kolaylaştırmak istedik. Projemizi hayata geçirdik" dedi.

Öğrencilerden Muhammed Ömer Arslan (16) da "Projemizi hayata geçirmek için günde 7-8 saat boyunca çalıştık. Bütün boş vakitlerimizi projeye adadık. Kodlama ile bir cihaz geliştirdik. Bu proje engellerin günlük yaşamını kolaylaştıracak" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #engelli #haber
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