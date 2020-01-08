Öğrenciye ring seferi ve sıcak çorba

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencilerinin final sınavları boyunca İzban Egekent çıkışından kampusa kadar olan yaklaşık bir kilometrelik yolu yürümemesi için çalışma başlattı. Başkan Gümrükçü ayrıca soğuk havalarda öğrencilerin içini ısıtması için finaller boyunca üniversitede sıcak çorba dağıtımını sağladı.

İKÇÜ ile bir çok konuda işbirliği içinde olduklarını, birlikte bir çok protokole imza attıklarını hatırlatan Başkan Gümrükçü, "Rektörümüz Prof. Dr. Saffet Köse, üniversite yönetimi ve öğrencilerle çok iyi bir iletişimimiz var. Yaptığımız ve yapmak istediğimiz çalışmalarda üniversitemizin akademik tavsiyelerine her zaman başvuruyoruz. Bunun yanı sıra belediye olarak yetkimiz ve imkanlarımız dahilinde üniversitemizin ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Şu anda en büyük sorunların başında İzban Egekent Durağı ile kampus arasındaki ulaşımın uzaklığı var. Durak probleminin çözümü için Büyükşehir ile yakın çalışıyoruz. Ama şimdilik öğrencilerimizi özellikle final sınavları boyunca soğuk havalarda üşütmemek için İzban Egekent Durağı Balatçık Mahallesi çıkışı ile kampus arasına ring seferleri koyduk" dedi.

İç ısıtıyor

Havaların soğumasıyla öğrencilerin içlerini ısıtacak sıcak çorba ikramına da başladıklarını hatırlatan Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu soğuk havalarda öğrencilerimizin içi ısınsın ve sınav telaşından kahvaltıyı yapmayı ihmal etmesinler diye finalleri boyunca sabah sıcak çorba ikramı yapalım dedik. Rektörümüz de kampus içinde dağıtım yapmamıza izin verdi. Gerçekten çok duyarlı ve ilgili bir yaklaşımı var ve kendisine teşekkür ediyorum. Bugün sabah ben de İzban ile Egekent durağında inip öğrencilerle servise bindim. İhtiyaçlarını konuştuk. Onlara çorba ikram etmek istedim. Üniversite Genel Sekreteri Sayın Nurettin Memur ve Doç.Dr. Yasin Bulduklu bizleri karşıladı. Beraber öğrencilerimize çorba ikram ettik."

Teşekkür ettiler

Öğrenciler her iki hizmet için memnuniyetlerini dile getirdi, "Finallerimiz nedeniyle sabaha kadar ders çalışıyoruz. Havaların çok soğuduğu şu günlerde İzban durağından sonra bir kilometre yol yürüyorduk. Servis konulmasına çok sevindik. Üstüne bir de sıcak çorba ikramı içimizi ısıttı. Utku Başkana gerçekten çok teşekkür ediyoruz" dedi.