Öğretmenlerden rap şov

Özel Güzelbahçe Piri Reis Okulları öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrencilere kendi yazdıkları rap parça ile sürpriz yaptı.

Öğrenciler okul müdürü, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin rol aldığı dans gösterilerini büyük coşku ile izledi. Kutlama Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler ve öğretmenlik mesleği hakkında söylediği sözlerle başladı. Öğretmenlerden kurulu dans grubunun halk dansları ve Flamenko gösterisinin ardından finalde okulun idari kadrosu, sözlerini müzik öğretmenlerinin yazdığı Fransızca, Türkçe ve İngilizce rap şarkısını söyleyerek dans etti. Öğretmenlerini rapçi kıyafetleri içinde görünce ilk başta gözlerine inanamayan öğrenciler,y daha sonra müziğin ritmine ayak uydurarak tempo tuttu.

Gizli prova

Bir takım değerleri öğrencilere fark ettirmeden aşılamaya önem verdiklerini dile getiren Müdür Sabrina Ataseven, "Genelde bu tür törenlerde öğrenciler gösteri yapar. Bu yıl bunu değiştirdik ve sahneye biz çıktık. Öğrencilerden gizli prova yaptık. Sonuçta ortaya hem milli danslarımızın bulunduğu hem de öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun dinlediği rap müziğinin bulunduğu gösteri ortaya çıktı. Öğrenciler özellikle rap yaptığımız son bölümde büyük coşku yaşadı. Günün anlamını, öğretmenlik mesleğinin önemini ve okulumuzun değerini öğrencilerimize onların yöntemi ile anlatarak amacımıza ulaştık" diye konuştu.